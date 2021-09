Maduro anunció, el pasado agosto, que en octubre se empezará a vacunar a menores de 3 a 17 años para el regreso a clases presenciales en Venezuela, sin precisar cuál será la vacuna que se aplicará.

CARACAS.- La oposición venezolana liderada por Juan Guaidó consideró este martes que "el sector educativo se encuentra en total emergencia" y, por tanto, "no hay condiciones" para retomar las clases presenciales en el país caribeño durante octubre, tal como ha prometido el presidente Nicolás Maduro.

"Estamos de acuerdo y apoyamos a la Federación Venezolana de Maestros y sus 27 filiales cuando rechazan el llamado a clases presenciales del régimen, por el riesgo que se corre de un contagio masivo entre los trabajadores de la educación, los estudiantes, los padres y representantes", dijo el exdiputado Alexis Paparoni, según reseña un comunicado de la oposición.

Paparoni contó con el respaldo de varios exparlamentarios opositores, que llegaron a esta conclusión luego de un debate en línea en el que apoyaron a la Federación Venezolana de Maestros y a otras organizaciones gremiales en el rechazo al llamado gubernamental de incorporarse a las escuelas de todo el país.

Por su parte, la exdiputada Yanet Fermín, indicó que los requisitos mínimos para un retorno a clases, además de vacunación contra el covid-19, son infraestructuras adecuadas, acceso a servicios públicos, como el agua, la electricidad y los sueldos justos para los educadores.

"Mientras más demoremos en el retorno a clases presenciales con condiciones mínimas, más crecerá la exclusión y se incrementará la desigualdad en el país. Es urgente enfatizar esfuerzos para la recuperación del sector educativo", dijo Fermín.

Amelia Belisario, otra exdiputada opositora, afirmó que el sector educativo ya estaba en crisis antes de la llegada de la pandemia por causa del abandono a las escuelas y las exigencias reivindicativas de los docentes.

"Hoy, las escuelas y los maestros han sido abandonados, no han sido respetados, ni escuchados por el régimen y la familia venezolana no cuenta con la confianza que necesita para mandar a sus hijos para la escuela, que en su mayoría no cuentan con servicios públicos como el agua", dijo Belisario, según reseñó la oposición.

El pasado jueves, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el 81 % de los maestros del país ya se han vacunado contra la covid-19 para el regreso a clases de forma presencial, sin detallar si han recibido la pauta completa o una sola dosis.

"Debemos informar que ya un 81 % de nuestros docentes está cabalmente vacunado, para esta etapa del 7+7 presencial de las clases", señaló en un recorrido por un colegio en Caracas y transmitido por el canal estatal VTV.

"Vamos a tener todo lo que son los procesos de desinfección de manos, tratar de evitar las aglomeraciones de los muchachos. Es un regreso a clases bioseguro que nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro", agregó.

La vicepresidenta indicó también que están a la espera de dosis de vacunas anticovid para los niños y adolescentes, sin precisar qué fármaco se les aplicará.