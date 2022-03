“En ese sentido pienso que hay que salir un poco de ese termino conservador y clasista, y por eso yo creo que tomamos un desafío muy interesante”, agregó según reportó ADN Chile.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Este lunes, el Presidente Gabriel Boric junto a su pareja Irina Karamanos fueron invitados durante este lunes al estelar “Las Caras de la Moneda«; entrevista que generó diversas reacciones.

En dicho contexto, “Don Francisco” le preguntó a Irina qué opinaba sobre el papel como “Primera Dama“; el cual tendrá que desempeñar de ahora en adelante al ser la novia del mandatario chileno.

Leer también : Presidente Abinader llega a Chile para participar en toma de posesión de Gabriel Boric

Fue así que Karamanos respondió: "Yo me propuse cambiar un espacio. No me identifico mucho con el rol de primera dama, pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, no soy ni primera ni dama. En ese sentido, pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista".

Leer aquí : Gabriel Boric pide integración regional para causas como la crisis venezolana

“En ese sentido pienso que hay que salir un poco de ese termino conservador y clasista, y por eso yo creo que tomamos un desafío muy interesante”, agregó según reportó ADN Chile.

Irana cerró asegurando que: “el feminismo en general no está en esos lugares. Queremos hacer cambios”.

El programa se centró en los presidentes de cara a lo que ha sido el cambio de mando; por ejemplo, el jueves pasado antes de que asumiera Gabriel Boric estuvo en el set Sebastián Piñera y Cecilia Morel; ambos conversando de lo que sería de ellos después de entregar la banda presidencial como también recordando pasos de su carrera política.

Vea aquí : Gabriel Boric asume como el presidente más joven de la historia de Chile

Ayer, en cambio; le tocó hablar al actual Presidente de la República con Don Francisco y prácticamente hablaron de todo; con un toque de humor hablaron de lo que ha sido las primeras horas como presidente y la preparación para realizar el mítico cambio de mando.

La antropóloga y cientista social chilena, Quereilhac también ha afirmado no creer en el rol de la primera dama. Así lo ha dado a entender en varias entrevistas y en actos públicos donde se presenta como la "anti primera dama".

"De ninguna manera podría pensarme como 'primera' frente al resto de las mujeres de la Provincia por el solo hecho de estar casada con quien fue electo para gobernar cuatro años. Eso no es ningún mérito; es una elección amorosa, muy feliz, por cierto. Pero no es un título. A mí nadie me votó. No existe el fenómeno de la 'ósmosis matrimonial': los atributos soberanos de Axel no tienen por qué andar pasándose a mi persona", declaró en 2020 la escritora, según cita Perfil.com.

Sobre el término 'dama', dijo que este "connota una discriminación de clase inaceptable. 'Dama' era, lisa y llanamente, la mujer con privilegios. Aquella que se contraponía a las trabajadoras que sostenían parte de esos privilegios: la sirvienta, la obrera textil, la lavandera, la mucama, la niñera, la prostituta. No sólo es un término anacrónico; es clasista y conlleva, además, a un equívoco moral lamentable: la dama posee su 'virtud' intacta, gracias a que se reprime sexualmente".

Puede interesar : Gabriel Boric presenta su gabinete liderado por mujeres jóvenes

Añadió: "Las palabras tienen mucho peso y en ellas aún quedan encerrados muchos prejuicios. Yo no puedo mirar con inocencia esos rótulos y por eso me corro".

Pero esto viene de mucho más atrás, ya que la misma Soledad citó a Beatriz Gutiérrez Müller, doctora en Historia y esposa del actual presidente de México, Manuel López Obrador, quien antes había pedido 'poner fin a la idea de la primera dama'. "Entendí que el inicio del ocaso de la figura tradicional de 'primera dama' era sentido y nombrado por mujeres de otros países", destacó.

Aquí el vídeo completo :

Como una gran seguidora de Evita Perón, Soledad Quereilhac hizo la diferencia sobre el rol de primera dama que asumió en esos tiempos. "No puedo ver un legado de Eva en este sentido porque en ese momento las mujeres estaban muy limitadas en la política. Y ella, por ser la pareja de Perón, tuvo un acceso al poder que luego encauzó hacia una militancia política que la sacó rápidamente del rol de 'primera dama'", cerró.