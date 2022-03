El devoto cristiano 14 años después es acusado de“participar en una conducta sexual ilícita” con un menor de edad desde enero de 2014 hasta diciembre de 2017, mientras vivía en el país caribeño.

Tras un año en esa labor, la pareja fundó un taller en el que enseñaban a la comunidad a fabricar sus propias joyas y artesanías, con la intención de poder venderlas para ganar algo de dinero.

La fama de aquel taller, bajo el nombre de Apparent Project, fue de menos a más con el correr de los años, hasta el grado de alcanzar clientes de fama mundial como Oprah Winfrey y Ben Stiller, entre otros.

Una vez que la pareja se pudo establecer por completo, mientras su proyecto de artesanía seguía creciendo, comenzaron a trabajar en un documental sobre los niños haitianos que vivían en esclavitud.

“La mayoría trabajan como sirvientes, pero algunos acaban en el comercio sexual”, explicaba Clay en su momento para Deseret News.

Si bien Clay y su esposa decidieron divorciarse hace más de una década, el pastor continuó con sus proyectos, mientras abusaba del menor. A finales de diciembre pasado, Apparent Project tenía en su nómina a 25 profesores haitianos, con 70 niños yendo a clases y más adultos participando de manera activa en programas de formación laboral. La organización sin fines de lucro ha recibido en donaciones hasta 715,000 dólares anuales. Clay está siendo procesado por la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad del Departamento de Justicia, y, en dado caso de ser encontrado culpable, podría pasar hasta 30 años tras las rejas de una prisión federal.

“Era mi hijo, pero no creo que tenga la libertad de hablar de eso porque el caso judicial está en proceso. No me opongo a que se sepa la verdad, pero no quiero poner en peligro el caso”, dijo la ex esposa de Clay quien lleva 10 años separada del padre de sus hijos.

Shelley no especificó si el abuso cometido por Clay fue hacía uno de sus hijos biológicos o a uno de los que adoptó en Haití.

Corrigan Clay permanece detenido en una prisión de Pensilvania en espera de una audiencia judicial programada para el 15 de marzo.