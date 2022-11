Poco después, Eric transmitió en vivo en Redação SporTV y se justificó. El reportero dijo que ya había visto la escena ganar tracción en las redes sociales y se disculpó por la actitud grosera.

REDACCIÓN.- El periodista Eric Faria sorprendió este viernes empujando a un hombre durante un enlace en vivo en “Bom Dia Brasil”.

La escena ocurrió cuando Eric fue llamado por la presentadora Ana Luisa Guimarães para brindar información sobre la prohibición del consumo de cerveza en áreas cercanas a los estadios de la Copa del Mundo impuesta por Qatar esta mañana.

«Hola, Anna, buenos días para ti y para todos. Estoy en un lugar muy ocupado aquí. Creo que el tipo estaba distraído allí y chocó conmigo», dijo el reportero antes de transmitir la información.

Poco después, Eric transmitió en vivo en Redação SporTV y se justificó. El reportero dijo que ya había visto la escena ganar tracción en las redes sociales y se disculpó por la actitud grosera.

“Obviamente, la foto ya se volvió viral. Le di la espalda, me disponía a participar en el Bom Dia Brasil y me chocó un hincha, que estaba muy distraído. Terminé empujando al hincha, ni siquiera sabía si estaba vivo o no. Empujé y mi reacción fue… Empuje también. Obviamente no fue la mejor de las reacciones”, comenzó diciéndole al periodista, quien agregó:

«Terminé quitándome a este fanático de una manera grosera. Incluso traté de disculparme con el fanático, pero se fue y no lo vi más. Sé que ya es viral en Internet y creo que es genial para una explicación. De su parte, no la mía. Espero que acepte mi disculpa si la encuentra aquí”.