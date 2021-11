Según el periódico noruego VG, el agresor, que falleció en un hospital de las heridas de bala sufridas, es un ciudadano ruso de unos 30 años que había sido condenado a permanecer en una institución psiquiátrica tras atacar en 2019 a dos personas con un cuchillo.

Copenhague.- La Policía noruega mató hoy de varios disparos a un hombre que había intentado atacar a varias personas con un cuchillo en Oslo.

Las autoridades no creen que el ataque, en el que resultó herido un agente, tenga una motivación terrorista.

"No excluimos nada, pero no hay información en el caso que apunte a que se trata de un atentado terrorista", dijo en rueda de prensa el inspector Egil Jørgen Brekke, que no dio más detalles.

Según el periódico noruego VG, el agresor, que falleció en un hospital de las heridas de bala sufridas, es un ciudadano ruso de unos 30 años que había sido condenado a permanecer en una institución psiquiátrica tras atacar en 2019 a dos personas con un cuchillo.

Vídeos difundidos en las redes sociales muestran a un hombre con el torso desnudo que sostiene un cuchillo de gran tamaño y que se abalanza sobre un coche de la policía.