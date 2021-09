El presidente Luis Abinader agotará una agenda en la Gran Manzana, entre ellas ofrecerá un discurso ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) este miércoles 22 en el turno número 12.

NEW YORK.- El Presidente Luis Abinader aseguró este sábado en su primer encuentro oficial con la prensa en New York, que aunque todos los países se cansen de Haití, República Dominicana no se cansará.

Durante el encuentro el jefe de Estado reiteró que en su discurso ante la 76 Asamblea General de las Naciones Unidad se referirá al tema haitiano.

Nuestra compañera Jessica Soriano se encuentra en vivo desde The Armory, en New York, donde el mandatario se reunirá con hijos de dominicanos nacidos en RD.

La bandera tricolor de República Dominicana se hizo sentir en este escenario en el que más de 2 mil 600 hijos de dominicanos nacidos en Estados Unidos recibieron la nacionalidad dominicana y fueron juramentados en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader.

Para entrar al lugar de la actividad era obligatorio presentar la tarjeta de vacunación contra el COVID-19.

Más temprano el mandatario se refirió al tema de Haití, tras ser abordado sobre la negativa de ese país en recibir las vacunas contra el Coronavirus que intentó donar República Dominicana.

El jefe de estado recordó que su Gobierno trató de cumplir con facilitarle las dosis anti COVID al vecino país, pero estos dijeron no contar con la capacidad y logística necesaria para recibirlas.

El presidente arribó a las 9:30 de la mañana a Nueva York en compañía de la Primera Dama Raquel Arbaje, del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, entre otros funcionarios.

Más temprano también el presidente Abinader adelantó que durante el consejo de gobierno que realizará en esta ciudad el próximo lunes anunciará algunas iniciativas y proyectos que beneficiarán a los dominicanos residentes en el exterior, a quienes agradeció el respaldo económico a sus familiares en el país y que a la vez contribuyen a la economía local.

El mandatario tendrá su discurso en la Asamblea General de la ONU el próximo miércoles y será su primera intervención ante este organismo de manera presencial ya que el pasado año fue de forma de virtual.