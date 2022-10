El Salvador se convirtió en 2021 en el primer país del mundo en darle curso legal al bitcóin como moneda, con lo que la nación centroamericana se abrió a que este criptoactivo se use sin mayores controles.

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó en un artículo de opinión publicado en la revista Bitcóin (bitcoinmagazine.com) que el país centroamericano no ha tenido pérdidas con el bitcóin, criptomoneda que es de curso legal en el país desde septiembre del año pasado.

"Entonces, el argumento de que hemos perdido $ 50 millones en bitcoins es falso, porque simplemente no hemos vendido ningún bitcoin", expuso Bukele en el artículo compartido por él este sábado en sus redes sociales.

"Incluso si aceptáramos ese argumento como cierto, sería ridículo concluir que una economía de $ 28 mil millones por año quebrará o entrará en incumplimiento debido a una "pérdida" de 0,2 % en un año, cuando en 2021 nuestra economía creció 10,3 %, o $4 mil millones. ¡Esto está usando los propios números del FMI!", indicó.

El mandatario salvadoreño también criticó a medios internacionales que han abordado el tema bitcóin en El Salvador.

"Uno pensaría que los genios económicos de Bloomberg, Forbes, Fortune, Financial Times, Deutsche Welle, BBC, Al Jazeera, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, etc., tendrían suficientes analistas y editores versados en estos temas para decirles que no publiquen esas tonterías", escribió.

Y añadió: "Uno pensaría que estos artículos absurdos no pasarían esos consejos editoriales, pero lo hacen. Y a veces incluso ocupan un espacio muy grande, como una página completa en The New York Times".

La adopción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador, que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Bukele, cumplió un año sin que se hayan materializado la mayoría de expectativas generadas y con señalamientos de opacidad.

Con la aprobación y entrada en vigencia de la Ley Bitcóin, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en tenerlo como moneda y en una especie de laboratorio de los criptoactivos.

Las apuestas del Ejecutivo de Bukele, que no presentó ningún plan oficial o política pública, se enmarcaron en la adopción masiva del bitcóin, la obtención de ganancias con la compra de la criptomoneda con fondos estatales, la atracción de inversión y un ahorro millonario de comisiones para la remesas.