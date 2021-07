Pese a la tercera ola de contagios que vive el país, donde la semana pasada por cuatro días consecutivos hubo incrementos de más de 15.000 casos nuevos diarios, López Obrador negó que se estuviera pensando en nuevas medidas que lleven al cierre de actividades como ocurrió al inicio de la pandemia.

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes "no exagerar con medidas autoritarias" ante la tercera ola de covid-19 en el país, al asegurar que este repunte es menos dañino que los anteriores.

"No exagerar con medidas autoritarias. En nuestro país no hubo toque de queda, no hubieron medidas drásticas, ni en los peores momentos", afirmó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde Veracruz, estado del oriente de México.

Pese a la tercera ola de contagios que vive el país, donde la semana pasada por cuatro días consecutivos hubo incrementos de más de 15.000 casos nuevos diarios, López Obrador negó que se estuviera pensando en nuevas medidas que lleven al cierre de actividades como ocurrió al inicio de la pandemia.

"No vamos a tomar ninguna decisión de cierre, ya sabemos cuidarnos todos", zanjó.

Afirmó que la población ya sabe que la covid-19 es una enfermedad, "un virus muy dañino que causa mucho dolor y tristeza".

"Hemos perdido familiares amigos, tenemos que cuidarnos todos, pero hay que salir adelante como está sucediendo, sin estar sometidos por la pandemia", manifestó.

México es el cuarto país con más muertes por covid-19, con más de 238.000 decesos confirmados y casi 2,75 millones de casos.

Pero López Obrador recordó que la recomendación de su Gobierno fue que en los estados del país no se excedieran las medidas restrictivas, pues mucha gente tiene que buscarse la vida en la calle.

"Que le diéramos a la gente la libertad para cuidarse y no estar tutelándolos", indicó.

No obstante, refirió que en los estados se actuó con absoluta libertad para imponer las medidas restrictivas, lo que produjo algunas quejas de la gente y aseguró que lo mismo ocurrió en otras partes del mundo.

"Hay grandes manifestaciones en Europa, Francia, por esas medidas que son excesivas, entonces ya, que todos nos cuidemos", pidió.

Asimismo, aseguró que la tercera ola de contagios es de menor intensidad que las dos anteriores, de julio de 2020 y enero pasado, y recalcó que afecta principalmente a los jóvenes porque se priorizó la vacunación en adultos mayores.

"Esto demuestra que fue adecuada la estrategia de vacunar primero a los adultos mayores", argumentó.

INTENSIFICARÁN VACUNACIÓN

El presidente aseguró que ya se está intensificando la vacunación contra la covid-19.

"No hay otra alternativa, no hay otra opción para enfrentar el virus, lo mejor es la vacuna eso lo debemos tener muy claro, si estamos vacunados estamos protegidos", refirió.

Insistió en su meta de que para octubre todos los mexicanos mayores de 18 años van a estar vacunados aún con una sola dosis y que este mes cubrirán a la mitad de la población adulta.

"Queremos llegar al 50 %, a ver si antes de que concluya el mes estamos en el 50 % de vacunación para mayores de 18 años", afirmó.

Asimismo, López Obrador adelantó que se acelerará la vacunación para todos las personas adultas en 800 municipios de Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.