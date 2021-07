Martine Moïse expresó que su esposo siempre creyó en la estabilidad de la nación, que creía en las instituciones y que la batalla que llevaba adelante era solo por Haití.

MIAMI.- La primera dama Martine Moïse manifestó que su esposo Jovenel Moïse sabía contra quien estaba luchando. “Estoy viva gracias a Dios, estoy viva pero perdí a mi marido Jovenel. Combatimos juntos 25 años. 25 de amor. En unos instantes mercenarios entraron y me lo quitaron a los tiros”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Martine Moïse, quien resultó herida en el ataque en el que fue asesinado el presidente Jovenel Moïse.

“Quiero decirles una pequeña palabra, sabemos contra quien Jovenel estaba luchando. Por qué lo asesinaron. Por rutas, por agua, corriente, referendum, elecciones para fin de año, para no tener una transición en el país”, dijo la mujer evidentemente débil, ya que su estado de salud es estable pero crítico.

Añadió que hay otros mercenarios que quieren asesinar sus ideas, sus sueños y sus proyectos para el país y que lo arrancaron de su vida y de la vida de su familia en un solo instante.

“Nuestras heridas seguirán sangrando. Seguiré llorando, pero no podemos dejar que el país pierda el rumbo. La batalla que estaba llevando adelante, no era solo para él, yo lo amé mucho, pero no voy a rendirme”, dijo Moise.