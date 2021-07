La misma publicó una imagen a través de su cuenta de Twitter donde se le ve en la cama del hospital, con el brazo derecho vendado, mirando hacia el vacío.

REDACCIÓN.- Reaparece Martine Moise, esposa de Jovenel Moise, esta vez con fotografías donde se le observa recuperada de la intervención quirúrgica a la que fue sometida en un hospital de Miami, Florida, donde fue trasladada con graves heridas sufridas en el atentado contra el presidente de Haití.

La misma publicó una imagen a través de su cuenta de Twitter donde se le ve en la cama del hospital, con el brazo derecho vendado, mirando hacia el vacío.

"Gracias a todos los que me están ayudando a orar por mi regreso a la vida. Porque siempre hospitalizas tu vida en manos de Dios y de los médicos. Yo, Martine Moïse, todavía no creo que mi marido se haya ido así ante mis ojos sin decir una última palabra, este dolor no pasará nunca", escribió en su cuenta de Twitter.

Martine resultó herida el pasado 7 de julio cuando un grupo de personas asesinaron a su esposo, Jovenel Moise. La misma fue trasladada a un hospital de Miami donde fue intervenida quirúrgicamente.

Su primera aparición en las redes, el pasado lunes fue con un audio de dos minutos veinte segundos, donde atribuye el ataque armado a mercenarios y relaciona el motivo del asesinato con el deseo del presidente de celebrar un referéndum para aprobar una nueva Constitución.

"Ustedes saben en contra de quien estaba luchando el presidente. Enviaron mercenarios para asesinar al presidente en casa, con toda su familia, porque quería carreteras, agua, elecciones y el referéndum al final del año, lo asesinaron para que no haya transición en el país", dice el audio.