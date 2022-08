La aplicación de Truth Social, que se lanzó el 21 de febrero, festivo en Estados Unidos por la celebración del Día del Presidente, fue creada como una alternativa a Twitter, está disponible en la App Store de Apple.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La red social del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), Truth Social (Verdad Social), viola las normas de Play Store para la moderación de contenido, por lo que Google aún no ha aprobado la aplicación para Android.

“El 19 de agosto, notificamos a Truth Social sobre varias violaciones de las políticas estándar en el envío de su aplicación actual y reiteramos que disponer de sistemas efectivos para moderar el contenido generado por el usuario es una de nuestras condiciones para cualquier aplicación (de Google Play)", anotó el gigante estadounidense al medio Axios este martes.

Truth Social, que se podía encargar por adelantado en los Android a principios de agosto, cuenta con avisos que aparecen antes de algunas publicaciones y dicen: "Este contenido puede no ser adecuado para todas las audiencias". Sin embargo, el post no desaparece y continúa en la plataforma.

Por su parte, el director ejecutivo de Trump Media and Technology Group y el excongresista, Devin Nunes, dijo que la decisión depende de Google y no de Truth Social.

“¿Cuándo vamos a estar disponibles en Android? Bueno, mira, eso depende de la tienda Google Play. Estamos esperando que nos den su aprobación, no sé por qué está tardando tanto”, dijo Nunes el viernes pasado en el podcast “Just the News Not Noise”.

La aplicación de Truth Social, que se lanzó el 21 de febrero, festivo en Estados Unidos por la celebración del Día del Presidente, fue creada como una alternativa a Twitter, está disponible en la App Store de Apple y se puede acceder también desde los navegadores.

El hecho que la app no se pueda descargar en los Android afecta a alrededor del 44 % de los usuarios de teléfonos inteligentes de EE.UU., según indica Axios.

El medio, además, apunta que la compañía le debe a uno de sus proveedores tecnológicos más de 1.6 millones de dólares.

Trump, que durante la campaña electoral de 2016 y su tiempo al frente del Gobierno usó las redes -especialmente Twitter- de forma constante para comunicarse con sus seguidores, fue vetado en Twitter, Facebook y YouTube tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, lo que propició la creación de Truth Social para sortear este veto.