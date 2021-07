Desde el 1 de julio está en vigor en la Unión Europea el llamado "pasaporte covid", un documento con esas tres primeras condiciones que emiten las autoridades nacionales.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Pauta completa de vacunación, haber tenido un resultado negativo en la prueba de coronavirus - tanto PCR como de antígenos - y haberse recuperado de un contagio en los últimos seis meses son las principales exigencias a los visitantes que se aplican en la mayor parte de países europeos, aunque algunos añaden otras restricciones en forma de registro obligatorio o cuarentena, según la procedencia.

Desde el 1 de julio está en vigor en la Unión Europea el llamado "pasaporte covid", un documento con esas tres primeras condiciones que emiten las autoridades nacionales, con la forma de un código QR y puede ser electrónico para llevar en el teléfono inteligente o en la tableta o se puede descargar y llevar impreso cuando se viaja.

Francia

Francia impondrá desde este fin de semana a los viajeros procedentes de España y Portugal que no estén vacunados un test covid negativo realizado como mucho 24 horas antes, y no 72 horas como hasta ahora, ante el fuerte crecimiento de los contagios en esos dos países.

Las autoridades no exigirán cuarentena a ningún viajero procedente de otro país de la Unión Europea, ya que se ha acordado una regla común que es pedir el certificado sanitario europeo.

Alemania

Los viajeros que hayan estado en los últimos diez días en una zona de riesgo, en una zona de alta incidencia o en una zona de variantes tienen que registrarse digitalmente antes de su llegada a Alemania. Para las personas provenientes de zonas de variantes hay una prohibición de entrar en el país de la que están exentos ciudadanos alemanes, así como residentes en Alemania y sus familias.

Además, si se ha estado en los últimos diez días en una zona de variantes se exige un test negativo. Para personas procedentes de una zona de alta incidencia se puede presentar, en lugar del test, un certificado de que se ha recibido la pauta completa de la vacuna o de que se ha superado la enfermedad.

Italia

La entrada a Italia está permitida a los ciudadanos de países de la UE con certificado sanitario COVID-19, pero no está prevista cuarentena para ellos. La misma regla sigue para los procedentes de Canadá, Japón y Estados Unidos.

Pero si han transitado en los últimos 14 días por países a los que Italia prohíbe la entrada por la variante delta -India, Sri Lanka y Bangladesh- o por el Reino Unido, estarán obligados a hacer una cuarentena de 5 días y una PCR. Italia establece una cuarentena obligatoria de diez días para los visitantes de Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Ruanda y Singapur, entre otros, y al término del aislamiento deberán someterse a una prueba. El Ministerio de Salud italiano ha prohibido la entrada en el país a quienes lleguen de Brasil, India, Bangladesh o Sri Lanka.

Portugal

La entrada en Portugal por avión requiere de PCR negativo al menos 72 horas antes del embarque, o un antígeno 48 horas antes, o vacunación completa 14 días antes de la llegada o un Certificado COVID digital de la UE para mayores de 12 años. Además, todos los pasajeros deben completar el Formulario de Localización de Pasajeros, que es individual.

Las excepciones son los viajeros de Brasil, India, Nepal y Sudáfrica, que tendrán que guardar 14 días de cuarentena al llegar a Portugal. En el caso del Reino Unido, si no tienen la vacunación completa deberán guardar 14 días de cuarentena.

Los requisitos se aplican también para el acceso por tren, barco o transporte público. No hay control en la frontera para vehículos particulares.

Reino Unido

El Gobierno británico mantiene de momento un fuerte control de las fronteras, por el que impone diferentes medidas sanitarias a quienes llegan del extranjero en base a una clasificación de países según su nivel de riesgo epidemiológico.

Así, las personas que llegan de territorios verdes o ámbar, como España, no deben ya hacer cuarentena desde el próximo lunes pero sí test antes y después de entrar al Reino Unido, mientras que los viajeros procedentes de destinos rojos deben confinarse en un hotel designado.

Bélgica

Bélgica exige a los ciudadanos comunitarios no residentes en el país que vayan a estar más de 48 horas en su territorio o que hayan pasado 48 horas en el extranjero que rellenen un formulario de identificación antes del viaje.

Si el viajero es nacional de un Estado miembro de la Unión Europea y posee el certificado europeo con la pauta completa de vacunación, no necesita respetar cuarentenas ni someterse a test. Si no cumple estas condiciones, tendrá que presentar una prueba PCR negativa realizada en las últimas 72 horas, medida de la que están exentos los menores de 12 años.

Países Bajos

Los ciudadanos comunitarios no vacunados mayores de 12 años que quieran acceder a Países Bajos necesitan mostrar un certificado de una PCR negativa de no más de 72 horas, o de un test de antígenos de no más de 48 horas antes de aterrizar en el país. De lo contrario, se debe mostrar una prueba legal de recuperación de la covid-19 o de vacunación completa.

A partir del 17 de julio Países Bajos solo acepta certificados de vacunación desde otro país europeo cuando pasan 14 días después de completar la pauta, y solo se admiten las vacunas aprobadas por la EMA o que estén en la lista de uso de emergencia de la OMS.

Malta

Malta ha dado marcha atrás en su decisión de permitir la entrada solo a quienes tengan un certificado de vacunación, pero los que no lo tengan cumplirán una cuarentena de 14 días. Las autoridades obligan a rellenar un formulario de salud y otro de localización y en caso de mentir, será considerada una "infracción delictiva".

Solo se considerarán válidas las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (Pfizer/BioNTech, Moderna, Astrazeneca y Janssen). Esta disposición afecta también a los países de la UE. En el caso de menores de 12 años o personas que por prescripción médica no puedan vacunarse, evitarán la cuarentena si presentan una PCR negativa realizada setenta y dos horas antes de su llegada al país.

Grecia

Todos los ciudadanos de la Unión Europea y el espacio Schengen pueden entrar en Grecia, siempre que presenten un certificado de vacunación que demuestre que se completó la pauta hace al menos 14 días.

Los que no estén inoculados pueden entrar al país mediterráneo si muestran una PCR negativa realizada en las 72 horas previas al vuelo, un test de antígenos negativo hecho en las 48 horas anteriores o un certificado de haber pasado la covid-19, valido durante 180 días tras su emisión. Están eximidos todos los menores de 12 años.

Se debe rellenar un documento de localización del pasajero para su rastreo al menos un día antes del desplazamiento. Los viajeros que lleguen a Grecia, vacunados o no, podrán ser sometidos a pruebas rápidas aleatorias independientemente del certificado o test negativo que presenten. Estas pruebas aleatorias son obligatorias y Grecia puede negar la entrada al país al que se niegue.

Si la prueba rápida da positivo los viajeros tendrán que realizar una cuarentena de 10 días si no han recibido la pauta completa o de 7 días si han sido inoculados en un hotel costeado por Grecia. Para poder concluir la cuarentena el último día tendrán que dar negativo en una prueba PCR.