“Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas".

Redacción.- La periodista argentina Viviana Canosa, quien fue tendencia en República Dominicana por su reacción a una propuesta del presidente Luis Abinader a su homólogo argentino, Alberto Fernández, renunció del programa que conducía por defender la libertad de expresión.

"Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica", escribió en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Creemos también que defender instituciones y personas son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar".

"No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo. Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas", añadió la conductora.

En otro tuit, Canosa agradeció a A24 por haberle "dado pantalla durante un año y medio", así como también "a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño".