i

HAI01. CAMP PERRIN (HAITÍ), 20/08/2021.- Personas esperan para recibir comida que repartiría el Programa Mundial de Alimentos, este viernes en Camp Perrin (Haití). Al menos cuatro camiones de la ONG internacional Food For The Poor fueron saqueados este viernes en la carretera del Sur cuando se disponían a entregar ayuda a las víctimas del terremoto que causó miles de víctimas y destrucción en el suroeste y otras zonas de Haití el sábado pasado. 'Es con indignación que nos enteramos que individuos no identificados han saqueado 4 camiones que iban a llevar ayuda a las poblaciones afectadas', afirmó la organización en una publicada en creole. EFE/ Orlando Barría