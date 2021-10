Desde que dejó la gobernación, el actor ha utilizado su influencia para impulsar políticas de recorte de carbono, a través de la denominada Iniciativa Climática Schwarzenegger.

Londres.- El actor estadounidense y antiguo gobernador de California Arnold Schwarzenegger calificó de "estúpidos" o "mentirosos" a los líderes políticos que argumentan que luchar contra la crisis climática perjudica la economía.

Schwarzenegger hizo esta observación en unas declaraciones a la cadena BBC divulgadas hoy, antes del comienzo este domingo de la cumbre del Clima COP26, que se celebra en Glasgow (Escocia).

El actor de Terminator dijo que el recorte de las emisiones de carbono beneficiará a las economías globales y que una reducción del consumo de carne no implica un sacrificio, ya que su salud, indicó, ha mejorado al bajar la ingesta de ese alimento.

"Desde que como más verduras y alimentos basados en plantas, mi cardiólogo me dijo que mis arterias han dejado de estrecharse, así que ¿cómo he dejado algo? (pues) he recuperado mi salud", resaltó.

Agregó que el continuo éxito económico de California y la creación de empleo demuestran que la reducción del dióxido de carbono y el impulso de la riqueza van de la mano.

"Son mentirosos, estúpidos. O no saben cómo hacerlo, porque nosotros calculamos cómo hacerlo y todo tiene que ver con tener cojones para hacerlo", resaltó el actor de origen austríaco sobre las medidas necesarias para combatir la crisis climática.

Cuando fue gobernador de California entre los años 2003 y 2011, Schwarzenegger apoyó medidas como la energía renovable y objetivos para reducir las emisiones de escape.

Desde que dejó la gobernación, el actor ha utilizado su influencia para impulsar políticas de recorte de carbono, a través de la denominada Iniciativa Climática Schwarzenegger.

La cita de Glasgow es considerada la más importante desde el acuerdo de París (2015), que busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados centígrados, y perseguir esfuerzos para limitar el incremento a 1,5 grados.