Varias advertencias de tornados aparecieron en Virginia y Maryland cuando los remanentes del huracán Ida llegaron a la región.

ANNAPOLIS, Maryland. - La actividad de un tornado fue captada por una cámara en Maryland el miércoles por la tarde.

Los espectadores tanto en Annapolis como en Edgewater grabaron videos y tomaron fotografías del aparente tornado mientras barría el área.

El meteorólogo de FOX 5, Matthew Cappucci, confirmó que la rotación era, de hecho, un tornado.

El área de Annapolis sufrió daños importantes a medida que avanzaba el clima severo.

La rotación fue registrada por el usuario de Twitter @myradar, y compartida por el meteorólogo de FOX 5, Matthew Cappucci.

Además, las graves inundaciones afectaron a los condados de Montgomery y Frederick.

