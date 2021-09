Otro tornado pareció aterrizar en el condado de Burlington, según varios videos de la escena.

NEW JERSEY.- Es posible que varios tornados hayan aterrizado en Nueva Jersey cuando los restos del huracán Ida arrasaron el estado el miércoles por la noche en medio de numerosas inundaciones repentinas, tormentas eléctricas severas y advertencias de tornados.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo poco antes de las 6:30 p.m. que "un tornado grande y extremadamente peligroso confirmado se ubicó sobre Woodbury Heights, u 8 millas al sur de la ciudad de Gloucester, moviéndose hacia el noreste a 40 mph".

"Esta es una situación particularmente peligrosa", dijo el servicio meteorológico. "¡Cúbrete ahora!"

El servicio meteorológico también recibió un informe de una nube en forma de embudo y daños en el distrito de Wenonah en el condado de Gloucester a las 6:27 p.m., pero no estaba claro de inmediato si esto estaba relacionado con el tornado que se detectó en Woodbury Heights.

Otro tornado pareció aterrizar en el condado de Burlington, según varios videos de la escena.

Los videos y las fotos en las redes sociales mostraron daños importantes, incluidas casas casi completamente destruidas.

La Compañía de Bomberos Voluntarios Harmony en Mullica Hill informó que los rescatistas de todo el condado de Gloucester se desplegaron en el área muy dañada. Hubo informes de "múltiples víctimas atrapadas" en Harrison Township, que incluye Mullica Hill, dijo el departamento de bomberos.

“El condado de Gloucester ha experimentado devastadores daños por tormentas. Es probable que varios tornados hayan aterrizado en nuestras comunidades ”, dijo la Oficina de Manejo de Emergencias del condado en un comunicado.

Flash flooding at Newark Liberty International Airport in New Jersey

Los funcionarios también abrieron un refugio en el Instituto de Tecnología del Condado de Gloucester, según el Distrito Escolar Regional de Clearview.

Frank Tedesco, portavoz de Atlantic City Electric, dijo que la infraestructura eléctrica de la compañía sufrió "daños significativos" después de que un tornado azotara el área. Las cuadrillas debían evaluar los daños antes de realizar estimaciones sobre cuándo se podría restablecer el servicio, dijo el portavoz.

El gobernador Phil Murphy también dijo que estaba al tanto del tornado que azotó Mullica Hill.

“Acabo de hablar con el alcalde de Harrison Township, Lou Manzo, sobre el devastador tornado que azotó a la comunidad de Mullica Hill y sus alrededores esta noche”, dijo Murphy. "Estamos monitoreando de cerca la situación y haremos lo que sea necesario para apoyar la respuesta y la recuperación en los próximos días".

El detective Bob Jones, portavoz del Departamento de Policía de Deptford, dijo alrededor de las 7 p.m. que no se reportaron heridos en la ciudad.

"Estamos respondiendo a múltiples informes de daños en el área de New Jersey Avenue y Cattell Road", dijo Jones a NJ Advance Media. "Árboles / cables caídos, daños por viento, etc. Estamos abriendo nuestro Centro de Comando de Operaciones de Emergencia para mantener un comando unificado durante toda la noche".

Fotos y videos mostraron casas con techos arrancados en el área.

Anna Weis pudo ver el tornado más allá de donde estaba parada en su porche trasero en Mullica Hill el martes.

"Han pasado al menos diez años desde que vimos un tornado tan cerca", dijo a NJ Advance Media.

Weiss, una inmobiliaria en el condado de Gloucester, también estaba mirando la cercana bodega William Heritage Winery ubicada justo al lado de la US-322.

Weiss, pariente de los propietarios Bill y Penni Heritage, dijo que la pareja estaba visitando a la familia en Louisiana, "cuidándolos después de la tormenta allí". En su ausencia, la misma tormenta se abrió paso por la costa este y se acercó incómodamente a su bodega familiar.

“Estaban felices de escuchar que la bodega está bien, estaba más allá de nosotros”, dijo Weis.

El servicio meteorológico también dijo poco después de las 7 p.m. que "se observó un tornado grande y destructivo confirmado sobre Beverly en el condado de Burlington a unas 12 millas al suroeste de Trenton, moviéndose hacia el noreste a 40 mph" y describió esto como una "emergencia de tornado para Bristol, Croydon y Burlington".

El portavoz del condado de Burlington, David Levinsky, dijo que confirmó que hubo avistamientos de tornados en la parte occidental del condado, pero que no estaba seguro de si uno realmente aterrizó.

"Puedo confirmar que ha habido avistamientos de un tornado que se movió por el área de Edgewater Park, Beverly y Burlington, pero hasta ahora no hemos confirmado si tocó tierra en algún lugar y no hemos recibido informes de daños o lesiones importantes", dijo Levinsky.

A pesar de todas las imágenes de video que aparecen en las redes sociales, la oficina de Mount Holly del Servicio Meteorológico Nacional dice que solo puede confirmar un tornado aterrizando en Nueva Jersey hasta ahora el miércoles por la noche: la nube en forma de embudo que se vio en Mullica Hill en el condado de Gloucester.

Sarah Johnson, una meteoróloga de la oficina, dijo que revisarán otros informes después de que terminen las tormentas y decidirán si enviarán un equipo de inspección a cualquier lugar donde se hayan reportado nubes en forma de embudo o daños graves. otras partes del condado de Gloucester, incluidas Wenonah y Woodbury Heights, parecían estar asociadas con la misma tormenta que se movió a través de Mullica Hill, por lo que probablemente fue el mismo tornado.

"Hubo varios otros en los que teníamos firmas en el radar que eran muy indicativas de un tornado", pero el servicio meteorológico no pudo confirmar que ninguno de ellos realmente aterrizara en el suelo, señaló Johnson.

Una gran nube en forma de embudo que se vio en un video que atravesaba el puente Burlington-Bristol es una de las que podrían no haber aterrizado para convertirse en un tornado oficial, dijo Johnson. El puente conecta Burlington, Nueva Jersey, con Bristol Township, Pennsylvania sobre el río Delaware.

En otras partes del estado, las inundaciones fueron más un problema que los tornados.

Se informaron inundaciones en gran parte del norte de Jersey y también en la parte occidental del estado, como el condado de Hunterdon.