PARAGUAY.- “Mañana a las 10:00 presentamos ante el Ministerio Público denuncia penal contra Horacio Manuel Cartes Jara, a raíz de los delitos cometidos por falsificar su declaración jurada y por ocultar información”, anunció el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre. Fue tras las filtraciones de Pandora Papers, que revelaron que el expresidente no declaró su offshore en Panamá, denominada Dominicana Acquisition SA.

Ante la evidente inacción de la Fiscalía para investigar de oficio el caso, la oposición optó por presentar denuncia contra Cartes por el delito de Declaración Falsa, que está establecido en el artículo 243 del Código Penal y estable pena de prisión de hasta cinco años.

Alegre sostiene que no es la primera vez que Cartes falsea su declaración jurada, ya que lo acusa de haberlo hecho cuando fue candidato a presidente, luego cuando asumió, y finalmente al dejar el cargo. Este último caso es que motiva la denuncia.

Varios medios a nivel mundial replicaron el hecho de que Cartes modificó su DD.JJ. un día después de que recibió las preguntas del Consorcio Intencional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en ingles), sobre la offshore que abrió en Panamá en 2011.

“El delito está consumado, no como ahora plantean y dicen, ahora que le descubrieron en una investigación internacional y que todo el mundo sabe que ha falseado y ha falsificado su DD.JJ. dice, vengo a rectificar, no señor, tres veces ha falsificado”, sostuvo ante los argumentos sobre todo del cartismo, de que al rectificar el documento que se hace bajo fe de juramento, supuestamente no hay delito.

Hasta el momento la única que no se ha pronunciado es la Fiscalía General del Estado, a diferencia de sus pares en otros países que hay iniciado investigaciones y proceso a raíz de las filtraciones de Pandora Papers.

