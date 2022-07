"Es un doble crimen destruir precisamente institutos pedagógicos para que no haya ningún instituto de enseñanza y no se puedan formar nuevos profesores".

Leópolis (Ucrania).- Las tropas rusas lanzaron durante la pasada noche diez misiles, probablemente S-300, que impactaron en varios puntos de Mykolaiv, informó hoy el centro de prensa de coordinación conjunta de las Fuerzas de Defensa del Sur.

"Efectivamente, un ataque muy masivo y lo más probable es que de nuevo se hayan utilizado S-300, es decir, un arma potente, explosiva y con la mayor capacidad destructiva, la que hace el máximo daño", precisó la jefa del centro de prensa, Natalia Humeniuk, en declaraciones a la televisión ucraniana que recoge la agencia Urkinform.

Agregó que ha habido destrucción y se reportaron incendios; el fuego ha sido contenido y continúan los trabajo de rescate.

Todavía no se han evaluado los daños, aunque la infraestructura resultó golpeada en varios distritos de la ciudad, señaló, y agregó que hasta el momento no se ha informado de víctimas civiles.

El alcalde de Mykolaiv, Oleksandr Senckevich, había informado a través de su cuenta de Telegram de "unas diez potentes explosiones" en la ciudad durante la noche.

El viernes, las tropas rusas bombardearon con misiles dos importantes centros universitarios de Mykolaiv, el Instituto Pedagógico y el Instituto de Construcción Naval.

"No hay palabras en el lenguaje humano normal que puedan describir a qué nivel se ha degradado el Estado ruso. Es un doble crimen destruir precisamente institutos pedagógicos para que no haya ningún instituto de enseñanza y no se puedan formar nuevos profesores", dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su habitual discurso nocturno.