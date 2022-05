La difícil situación está en la frontera con Moldavia en la región de Transnistria. Todos los puntos de control allí están cerrados.

Redacción Internacional.-Defensores ucranianos recuperan el control de unos 1,200 km de la frontera en las regiones Kiev, Sumy y Chernihiv. Dos tercios de dicha tierra hace frontera con Rusia.

"El Servicio Estatal de Fronteras en las regiones de Kiev, Sumy y Chernihiv ingresó al área de responsabilidad. Se restableció el control en la frontera con una longitud de 1200 km, dos tercios de los cuales son la frontera con Rusia", dijo el director del Departamento de Protección Fronteriza del Estado, Leonid. RAM.

El peligro persiste por lo que las clásicas medidas de protección de la frontera no son suficientes. Continuamos con las medidas de inspección detallada del área y establecimos puestos adicionales.

La difícil situación está en la frontera con Moldavia en la región de Transnistria. Todos los puntos de control allí están cerrados.

El presidente militar regional de Odesa, Sergiy Bratchuk, señaló que no se abrirá pronto un segundo frente que limite a Transnistria no reconocido. Las provocaciones rusas escenificadas allí no dieron los resultados esperados.

"Puedo nombrar al menos 4 provocaciones que tenían como objetivo escalar la llamada República Moldava de Transnistria, pero no es posible. La población local no quiere convertirse en carne de cañón. El primer día después del ataque, después de la primera provocación en Transnistria , muchos lugareños comenzaron a salir en sus autos en dirección a Moldavia y Odesa ucraniana", dijo Sergiy Bratchuk.