“No me arrepiento de nada de lo que haya hecho, y lo haría de nuevo”.

Redacción Internacional.- Un marinero ucraniano fue arrestado en Mallorca, España, el pasado sábado al tratar de hundir un yate que pertenecía a un CEO ruso, que, según informes, era distribuidor de armas ruso que suministra al ejército de su país.

Según medios locales, la Guardia Civil española detuvo a Taras Ostapchuk de 55 años después de abrir una válvula grande en la sala de máquinas del yate y otra válvula en otro lugar, hundiéndose parcialmente mientras exigía que sus compañeros de trabajo abandonaran el barco.

Ostapchuk trabajó a bordo del yate durante diez años como ingeniero de barco para el propietario, Alexander Mikheev. La BBC informa que esta compañía rusa se ocupa de los productos de “[Defensa], incluidos los tanques, vehículos de combate, aviones, barcos, armas y municiones”.

El yate se llama Lady Anastasia, un barco de 157 pies por valor estimado de $ 7.8 millones. El navío había atracado en Port Adriano, un puerto deportivo en el suroeste de Mallorca para millonarios.

Cuando la Guardia Civil llegó a Port Adriano, Ostapchuk le dijo a los agentes que su antiguo empleador “es un criminal que hace tratos con armas, y que ahora están matando a los ucranianos”, según Ultima Hora. Ostapchuk fue llevado ante un juez español después de su arresto, pero, según informes, no expresó ningún remordimiento cuando dijo: “No me arrepiento de nada de lo que haya hecho, y lo haría de nuevo”.

El trabajador continuó diciéndole al juez que buscó venganza contra su ex jefe después de seguir la cobertura de noticias de la invasión rusa de Ucrania mientras estaba fuera de turno. Las imágenes que lo impulsaron mostraron misiles rusos sobre edificios de apartamentos en Kiev el sábado por la mañana.

Ostpachuk, cuentan los medios, regresó a bordo del Lady Anastasia para tratar de hundirlo y recordó a los compañeros de trabajo en el yate que también eran ucranianos. Les dijo que los misiles que destruyeron los edificios de apartamentos en Kiev podrían haber sido suministrados por su jefe.

Cuando la guardia civil lo llevó ante el juez, Ostapchuk negó que quisiera hacer daño físico a su viejo jefe, afirmando que solo deseaba dañar su propiedad. El juez lo multó pero le dejó en libertad bajo fianza, como informa la BBC.

En una entrevista posterior, Ostapchuk le dijo a Ultima Hora que los apartamentos destruidos en Kiev pueden haber estado cerca de su propia casa y que estaba pensando en su familia. Continuó diciendo lo siguiente:

¿Por qué necesitaría un trabajo, si no tengo mi país? Sí, es cierto, tuve un buen trabajo como ingeniero jefe en el barco y un buen salario, pero lucharé por mi país. He perdido mi trabajo, pero eso no es un problema. No perderé mi país. No soy un héroe, soy un hombre de mediana edad que tiene mucha experiencia mecánica. Nunca me he planteado luchar, pero lo haré si es necesario. ¿Por qué no?

Ultima Hora informa que Taras Ostapchuk se fue en un avión a Polonia el mismo lunes. Afirma que luego regresará en tren o autobús a su ciudad natal de Kiev, para ser voluntario en el esfuerzo de defensa de Ucrania.