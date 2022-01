Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales pero sí de cuatro personas que resultaron heridas por el paso de este fenómeno.

ESTADOS UNIDOS.- Un tornado tocó tierra este domingo y destruyó decenas de viviendas y dejó varios heridos en el oeste de Florida, estado afectado por una tormenta invernal que deja hoy intensas nevadas en los estados vecinos del norte.

Las autoridades del condado de Lee indicaron que 28 casas fueron dañadas y que al menos 62 quedaron inhabitables tras el paso de un tornado en la mañana del domingo.

Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales pero sí de cuatro personas que resultaron heridas por el paso de este fenómeno, que dejó sin electricidad a unos 7.000 hogares de la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó de que el tornado también tocó tierra algo más al sur, en el condado de Collier, cerca de la turística ciudad de Naples.

La Patrulla de Carreteras de Florida publicó en Twitter un video en el que se ve un tornado cruzando la transitada Interestatal 75 e informó de que un gran camión se volcó en mitad de la carretera, aunque el conductor solo sufrió heridas leves.

Las fuertes tormentas de este domingo también causaron importantes daños en el condado de Charlotte, y en la costa del Golfo de México, donde las autoridades locales abrieron un albergue para las personas afectadas.

Uno de los residentes en Florida que han sufrido los efectos de esta tormenta es Edward Murray, de 81 años, que le contó al Naples Daily News que el tornado levantó su vivienda en el parque de casas móviles en Fort Myers y la lanzó encima de la casa de un vecino.

"Esa es mi casa, que se puso patas arriba", dijo al medio local este hombre que, como su hija, salieron ilesos arrastrándose de los escombros. "El tornado me derribó y me empujó hacia la pared este y me enterró debajo del fregadero, el refrigerador, las sillas de la cocina y todo lo demás".

Los condados del sureste de Florida, incluido el de Miami-Dade, también recibieron alertas de posibles tornados a lo largo de la jornada.

Estos tornados forman parte de severa tormenta invernal que está dejando fuertes nevadas y vientos en buena parte del sureste de EE.UU., donde viven cerca de 80 millones de personas.

Según el sitio especializado FlightAware, más 2.800 vuelos con origen o destino en EE.UU. tuvieron que ser cancelados en las últimas horas y otros 2.200 sufrieron retrasos.

Los aeropuertos más afectados son el internacional de Charlotte, con el 95 % de sus operaciones suspendidas, y el de Atlanta, el de mayor tráfico de pasajeros de todo el país, con el 27 % de cancelaciones.

En cuanto al corte del suministro eléctrico, según la web PowerOutage, que informa de los apagones en EE.UU., Carolina del Norte es la región más afectada, con más de 82.000 clientes sin luz, seguida de Carolina del Sur, con 76.000, Georgia (46.000) y Florida (21,289).

El NWS ha pronosticado fuertes nevadas principalmente en los estados de Georgia, las Carolinas, Tennessee y Virginia debido a este frente frío que se desplazará a lo largo del día hacia el noreste y la parte baja de los Grandes Lagos, hasta llegar a Canadá el martes.