Sin embargo, la Policía de Haití, que depende ahora del primer ministro, hizo este pronunciamiento.

REDACCIÓN.- Las autoridades haitianas reaccionaron al informe publicado por la unidad investigativa de Noticias Caracol y aseguraron que el primer ministro Claude Joseph no ha sido vinculado a las investigaciones.

Sin embargo, las altas fuentes consultadas por Noticias Caracol ratificaron los hallazgos revelados por este noticiero.

La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló este miércoles que al menos tres de los colombianos que hicieron parte del plan para asesinar al presidente Jovenel Moïse, declararon que semanas previas al magnicidio se reunieron con políticos, entre ellos, el primer ministro Claude Joseph.

La Policía se beneficia del apoyo técnico del FBI y varios otros técnicos extranjeros. Las pistas y la información recopilada como parte de la investigación no revelan ningún vínculo con el primer ministro.

Lo propio hizo desde Colombia el embajador haitiano, Jean Mary Exil.

“Las investigaciones en curso no revelan ningún lazo del primer ministro Claude Joseph vinculados con los sospechosos (sic). Todas las investigaciones no conllevan, no tienen ninguna relación con el señor Claude Joseph”, señaló Exil.

Pero Noticias Caracol conoció que las autoridades de varios países, incluido Haití, tienen las confesiones en las que se menciona la supuesta participación del primer ministro en el complot.

De otro lado, el consejero presidencial de Haití, Stanley Lucas, aseguró que en febrero hubo un primer intento para asesinar al presidente y que detrás del asesinato estaría la participación de las fuerzas de seguridad, políticos y empresarios.

En este momento, las autoridades están tras la pista del exsenador John Joel Joseph, señalado de entregar armas, planear los encuentros y establecer contactos con los autores intelectuales, mientras que el presidente Joe Biden, descartó enviar tropas estadounidenses a Haití.

Fuente: Noticias Caracol