La ciudad de Washington es, con distancia, donde los ciudadanos perciben un mayor ingreso anual per cápita, esto según la estadística elaborada por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. En 2021 la cifra ascendió a US$ 96.873, muy por encima de la cifra a nivel nacional que se situó en US$ 63.444.

REDACCIÓN.- Estados Unidos es el país más rico, poderoso e influyente del mundo. Su PIB nominal, estimado en más de 20.5 billones de dólares en julio de 2019 y representa aproximadamente 1/4 del PIB nominal mundial. En medio de una crisis e inflación que no da tregua y una desaceleración de la economía, tal vez muchos estadounidenses se estén preguntando si el estado en el que viven es el más conveniente para sus finanzas.

La economía de Estados Unidos hace de su moneda, el dólar estadounidense, y el idioma, el inglés, los medios de comercio y de comunicación referentes a nivel mundial.

En tanto, un recuento de los estados con mayores ingresos, de acuerdo a la información del Departamento de Comercio.

Esta medición no solo incluye los salarios, sino que también contempla los ingresos de quienes son propietarios, los dividendos, los intereses, los alquileres y las prestaciones del gobierno, para ofrecer una comparación más integral del bienestar en los diferentes estados.

Los estados que encabezan la lista también registraron un ingreso per cápita mayor al nacional.

Aquí puedes ver cuáles son.

Massachusetts

Ingreso per cápita anual de US$ 82.475

Ingreso per cápita anual de US$ 82.082

Nueva York

Ingreso per cápita anual de US$ 76.415

California

Ingreso per cápita anual de US$ 76.386

Nueva Jersey

Ingreso per cápita anual de US$ 74.805

Nueva Hampshire

Ingreso per cápita anual de US$ 72.003

Washington (estado)

Ingreso per cápita anual de US$ 71.889

Maryland

Ingreso per cápita anual de US$ 69.266

Colorado

Ingreso per cápita anual de US$ 69.016

Alaska

Ingreso per cápita anual de US$ 67.138

En el otro extremo de la tabla se encuentran Mississippi, que es el que registra un menor ingreso anual per cápita, Virginia Occidental, Alabama y Nuevo México.

A nivel estatal, los ingresos personales aumentaron un 7,4% en 2021, luego de haber registrado en 2020 un ascenso del 6,6%, según las estadísticas oficiales.

¿Cómo afecta el pago de impuestos?

Otro indicador clave para comprender la situación en los diferentes estados son los ingresos una vez que se descuenta el pago de impuestos, que es el dinero con el que las personas van a contar efectivamente para gastar y ahorrar.

Si tomamos en cuenta esa variable, según la Oficina de Análisis Económico, los tres primeros lugares los siguen ocupando la ciudad de Washington, Massachusetts y Connecticut. Sin embargo, Nueva York cae en la tabla al séptimo lugar entre los estados.

En el tercer lugar a nivel estatal queda California, seguido de Nueva Jersey y Nueva Hampshire.

Mayor ingreso vs mayor salario mínimo

Este listado muestra que existen algunas correlaciones entre los lugares donde el salario mínimo es mayor y aquellos donde el ingreso per cápita también lo es. Es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Washington que encabeza ambos listados.

Massachusetts, que es el estado mejor situado en el ranking de ingreso, está segundo en el de salario mínimo.

Ingresos en el marco de una desaceleración económica

La economía de Estados Unidos se desaceleró en el primer trimestre de 2022, según datos de la misma oficina publicados a fines de abril.

El producto interno bruto del país (PIB) la medida más amplia de actividad económica se contrajo a una tasa anualizada del 1,4% entre enero y marzo, en una reversión abrupta del fuerte crecimiento que registró el año anterior.

Aunque un solo trimestre no marca una tendencia, sí representa una señal de advertencia sobre cómo va la recuperación: dos trimestres consecutivos de crecimiento a la baja cumplen la definición de recesión que comúnmente se utiliza.

Los resultados de este trimestre contrastan con el ritmo de crecimiento del 6,9% que se registró en el último trimestre del año pasado. Además, este es el peor desempeño desde la recesión de la pandemia en el segundo trimestre de 2020. Los economistas habían pronosticado una tasa de crecimiento anualizada del 1,1%, según Refinitiv.

El factor trabajo

Otro de los factores clave en esta cuenta es el mercado laboral. Las estadísticas más recientes muestran que el mercado se ha recuperado casi por completo de de la pandemia: en 2020 perdió un total de 22 millones de puestos y en abril, con los puestos de trabajo que se agregaron, quedó 1,2 millones por debajo del nivel prepandémico.