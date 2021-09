Durante el encuentro el jefe de Estado dijo que en su discurso ante la Asamblea de la ONU se referirá al tema haitiano.

NEW YORK.- El Presidente Luis Abinader dijo este sábado en su primer encuentro oficial con la prensa en New York, Estados Unidos, que aunque todos los países se cansen de Haití, República Dominicana no se cansará.

“Porque a nosotros es que nos llegan todos sus problemas y eso tiene que cambiar”.

El mandatario recordó que el Gobierno Dominicano trató de cumplir con facilitarle las vacunas contra el COVID-19 al vecino país, pero estos dijeron no contar con la capacidad logística necesaria para recibirlas.

Al ser cuestionado de porqué viajó en clase económica Abinader dijo que si economizar es ser “populista pues es un populista”