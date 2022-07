La reportera alegó que el menor "estaba molestando" a la familia que entrevistaba.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Una periodista pakistaní se viralizó en las redes sociales luego de golpear el rostro de un adolescente durante una transmisión en vivo para un programa de televisión.

El video, compartido a nivel mundial, muestra el momento en el que la reportera Maira Hashmi interrumpe su cobertura para lanzarle la cachetada al menor, lo que sorprendió a todos los que la rodeaban.

Al viralizarse el audiovisual, las especulaciones sobre el incidente en las distintas redes sociales no se hicieron esperar y los usuarios reaccionaron tanto en apoyo como en contra de la periodista, quien utilizó su perfil de Twitter para explicar la razón de su comportamiento.

En su tuit, Hashmi escribió que mientras realizaba una entrevista en la calle para el programa, el chico en cuestión molestaba constantemente a una familia que se encontraba en el lugar.

“Este chico estaba molestando a una familia durante la entrevista, lo que hizo que se incomodara (la familia). Al principio intenté decirle educadamente que su comportamiento no era bueno, pero no escuchó y molestó más a la familia. Entonces, decidí que el comportamiento del chico no debería ser tolerado”, expresó la periodista.

Tras la publicación, que dejó fijada en su perfil, Maira Hashmi volvió a ser bombardeada con cientos de comentarios tanto a favor como en contra de la manera en la que manejó la actitud del joven.