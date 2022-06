El portal subraya que este es un "caso político" y recuerda que Assange publicó evidencias sobre investigaciones judiciales corruptas relativas a irregularidades de EEUU.

LONDRES.- El portal WikiLeaks calificó este viernes de "día oscuro para la libertad de prensa y la democracia británica" la orden de extradición a EEUU del periodista Julian Assange, firmada por la ministra de Interior del Reino Unido, Priti Patel.

"Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que la ministra del Interior haya aprobado la extradición de Julian Assange a EEUU, el país que planeó su asesinato", señala el portal en un comunicado.

Patel dio luz verde a la extradición después de un largo proceso legal en los tribunales británicos, que autorizaron la entrega del periodista australiano a EEUU, país que lo requiere por cargos de presunto espionaje.

"Julian no hizo nada malo. No ha cometido ningún delito y no es un delincuente. Es periodista y editor, y está siendo castigado por hacer su trabajo. Estaba en el poder de Priti Patel hacer lo correcto. En cambio, siempre será recordada como cómplice de Estados Unidos en su plan para convertir el periodismo de investigación en una empresa criminal", añade WikiLeaks.

"Las leyes extranjeras ahora determinan los límites de la libertad de prensa en este país y el periodismo que ganó los premios más prestigiosos de la industria ha sido considerado un delito extraditable y digno de cadena perpetua", subraya.

"El camino hacia la libertad de Julian es largo y tortuoso. Hoy no es el final de la lucha. Es solo el comienzo de una nueva batalla legal. Vamos a apelar a través del sistema legal, la próxima apelación será ante el Tribunal Superior. Lucharemos más fuerte y gritaremos más fuerte en las calles, nos organizaremos y haremos que la historia de Julian sea conocida por todos", puntualizó.

El portal subraya que este es un "caso político" y recuerda que Assange publicó evidencias sobre investigaciones judiciales corruptas relativas a irregularidades de EEUU.

"Su venganza es tratar de hacerlo desaparecer en los rincones más oscuros de su sistema penitenciario por el resto de su vida", según el comunicado del portal, que agrega que "la libertad de Julian va unida a todas nuestras libertades. Lucharemos para devolver a Julian a su familia y recuperar la libertad de expresión para todos nosotros".