"No hay palabras en el lenguaje humano normal que puedan describir a qué estado se ha degradado el Estado ruso".

Leópolis (Ucrania).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró en su habitual discurso nocturno que Ucrania volverá a levantar todas las instituciones educativas destruidas al referirse al ataque el viernes contra dos centros universitarios en Mykolaiv.

"Que los terroristas no esperen que esto les sirva de algo. Definitivamente levantaremos de nuevo todo lo que han destruido. Cada una de las dos mil instituciones educativas: todos los jardines de infancia, todas las escuelas, institutos, universidades", dijo Zelenski al aludir al bombardeo del Instituto Pedagógico y el Instituto de Construcción Naval de Mykolaiv.

Agregó que lo más importante es que Ucrania conservará su humanidad y su civilización, "pero la sociedad rusa, con tantos asesinos y verdugos, quedará mutilada durante generaciones, por su propia culpa".

"No hay palabras en el lenguaje humano normal que puedan describir a qué estado se ha degradado el Estado ruso. Es un doble crimen destruir precisamente institutos pedagógicos para que no haya ningún instituto de enseñanza y no se puedan formar nuevos profesores", agregó.

El jefe de la administración militar regional de Mykolaiv, Vitaliy Kim, había informado en la mañana del viernes que las tropas rusas atacaron con al menso diez misiles las dos mayores universidades en la ciudad.