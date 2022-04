El mandatario insistió en que Rusia "no solo planea ocupar Ucrania" y que "tras Ucrania, Rusia seguramente ataque otros países".

SEÚL.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski pidió hoy a Corea del Sur que envíe armas al ejército de su país para combatir la invasión rusa en un discurso emitido por vídeo ante la Asamblea Nacional (Parlamento) del país asiático.

"La República de Corea puede ayudar a Ucrania. El país tiene los activos militares que pueden ayudar a detener los aviones y misiles rusos", dijo Zelenski en un discurso en ucraniano que contó con traducción simultánea al coreano.

Zelenski agradeció la ayuda material recibida hasta ahora desde Corea del Sur, pero insistió en que su país necesita armamento, incluyendo aviones y tanques, para resistir la invasión.

"Si Ucrania recibe ese armamento, no solo salvarán la vida de la gente común; representará una oportunidad para salvar a Ucrania, y no solo a Ucrania, sino también para garantizar que otros países no sean atacados por Rusia", añadió el presidente ucraniano en un discurso que duró unos quince minutos.

El mandatario insistió en que Rusia "no solo planea ocupar Ucrania" y que "tras Ucrania, Rusia seguramente ataque otros países".

"Todos los países tienen derecho a la independencia. Todas las ciudades tienen derecho a vivir en paz. Todas las personas tienen derecho a no morir en una guerra. Es por esto por lo que estamos luchando. Es en esto en lo que les pido que se unan a nosotros mientras nos enfrentamos a Rusia", concluyó.

Tras su discurso se proyectó un vídeo sobre los ataques en Mariupol que mostró la devastación y los efectos en la población local.

Las palabras de Zelenski llegan horas después de que el ministro de Defensa surcoreano, Suh Wook, insistiera de nuevo en que Seúl no tiene intención de enviar armamento letal argumentando la "situación de seguridad" de Corea del Sur, que ha enviado de momento unos 800 millones de dólares en suministros militares no letales, incluyendo chalecos antibalas, cascos, mantas o material médico.