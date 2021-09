Mientras las autoridades educativas continúan con los preparativos para la reapertura del año escolar presencial, ya algunos padres de familia de distintos barrios del Gran Santo Domingo confiados en los protocolos sanitarios que se llevarán a cabo, también han establecido ciertas medidas en sus hogares a fin de que sus hijos las cumplan al llegar de la escuela, en cambio otros aún no están seguros si los enviarán a clases este próximo 20 de septiembre.

Los padres no están seguros de enviar a sus hijos a las aulas, al considerar que los niños no cumplirán los protocolos y que los salones de clases podrían ser un alto foco de contagio, donde puede propagarse la enfermedad sobre todo, entre los menores de 12 años que aún no están vacunados.