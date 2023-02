El seminario será realizado el día 4 de marzo del presente año 2023, de 9:00 AM a 5:00 PM en Cathedral High School 350 E 56th St, New York, NY 10022.

NEW YORK.- La Academia de Líderes Católicos de New York, anuncia su segundo Seminario Internacional de Líderes Católicos en Nueva York por lo que invita a los latinos de New York a participar de este importante evento que estará lleno conocimientos y que será de manera presencial.

El seminario será realizado el día 4 de marzo del presente año 2023, de 9:00 AM a 5:00 PM en Cathedral High School 350 E 56th St, New York, NY 10022.

El evento contará con una conferencia magistral a cargo de Rodrigo Guerra López, Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, Doctor en Filosofía por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein, quien disertará sobre el tema "Fratelli Tutti y el Desafío de los Neopopulismos en América".

Participarán en conferencias y disertaciones Mons. Ramón Alfredo de la Cruz, Obispo de San Francisco de Macorís, Mario Paredes, Miembro del Consejo General Directivo de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos, José Antonio Rosas, Director General de la Escuela de Líderes Católicos,

También Monseñor Joseph Armando Espaillat, Ramón Tallaj Jr., Paul Linnarz, Marisol Pérez Tello, P. Jesús Peralta y Franklin Morel Jones, Director de la Escuela de Líderes Católicos de New York.

Las organizaciones participantes en la actividad serán además de la Academia de Líderes Católicos, la Universidad Finis Terrae, Sociedad Médico Dental Dominicana y SOMOS Community Care.

Para más información y solicitud de beca visitar nuestra web https://www.dmdsny.com/