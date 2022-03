Añadió que ya hay una sentencia que ordena la restitución y que la junta militar debe reunirse. "No es cierto que lo hayan restituido, está por estudiarse", destacó.

SANTO DOMINGO.- Pedro Julio Goico Guerrero, mejor conocido como “Pepe Goico”, había dicho a Noticias SIN que no era cierto que había sido ascendido a general ni que se le haya pagado en el 2019, a lo que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo respondió: "debe ser reintegrado y pagárseles sus salarios eso es lo que manda la ley, hay distintas opiniones, el criterio mío es que las sentencias son para ejecutarse".

"El único que ha dicho la verdad es Pepe Goico, hay muchas distorsiones sobre eso", agregó Antoliano Peralta sobre el tema del exoficial, quien fue puesto en retiro en 2004 antes de los 20 años requeridos, mediante un decreto firmado por el expresidente Leonel Fernández.

"No debió ser puesto en retiro por antigüedad , la ley prevé varias razones para poner a alguien en retiro: enfermedad, por edad en el rango y hasta por voluntad", agrega el abogado.

En la entrevista central de El Despertador, Antoliano Peralta explicó que luego de ser puesto en retiro, Goico inició un acción ante el Tribunal Superior Administrativo en el 2016 para que le restituyeran una pensión, lo cual estaba establecido en el decreto, cosa que no se le estaban dando.

En efecto, la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas "acogió esa sentencia y dispuso que se le dieran una indemnización por las pensiones no pagadas, y en esa resolución” extrañamente” dice que se le dé el trato de general de brigada. “eso no tiene sentido legal ni nada por eso es verdad lo que dijo Pepe Goico de que el nunca fue ascendido a general, porque administrativamente no se puede disponer el ascenso de un oficial general tiene que ser un decreto del presidente y eso quedó ahí".

"Ahora el acciona para que se le restituya, ahí hay un conflicto de carácter legal importante", resaltó.

Añadió que ya hay una sentencia que ordena la restitución y que la junta militar debe reunirse. "No es cierto que lo hayan restituido, está por estudiarse", destacó.