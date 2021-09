La premiación será transmitida por la cadena de Telemundo esta noche a partir de las 18:00 horas con la alfombra roja y dará inicio a las 19:00 horas con la ceremonia de premiación.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Watsco Center de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida, se convertirá en el escenario del espectáculo musical latino más importante del año con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2021.

Como hosts principales que estarán dirigiendo la ceremonia de la premiación serán: William Levy, Maite Perroni, Pedro Fernández y Gaby Espino.

La premiación será transmitida por la cadena de Telemundo esta noche a partir de las 18:00 horas con la alfombra roja y dará inicio a las 19:00 horas con la ceremonia de premiación.

Entre los actos musicales que se presentarán en el escenario del Watsco Center, se encuentran: Marc Anthony, Rosalía, Juanes, Ana Bárbara, Carlos Rivera, Natti Natasha, Christian Nodal, Prince Royce, Rauw Alejando, Reik, Myke Towers y Camila Cabello.

La exponente urbana Tokishatendrá una participación junto a la artista española Rosalía, con quien recientemente lanzaron la canción "Linda", canción que cuenta con más de 17 millones de vistas en Youtube.

También habrá artistas que recibirán honores especiales durante la premiación por su celebración a lo mejor de la música latina, estos artistas serán: Paquita la del Barrio, Maná y Daddy Yankee.

Entre los nominados a las categorías más importantes de la noche como: “Artista del año” “Artista Hot Latin” , “Canción Hot Latin” y “Top Latin álbum del año” , se encuentran dominados por el reggaetón.

Entre los artistas con más nominaciones se encuentra Bad Bunny, quien sumó 22 nominaciones y entre esas, 6 fueron por su canción Dákiti.

Maluma es el artista que le sigue al “Conejo Malo” quien posee 11 nominaciones incluyendo “Artista del año” , “Artista Hot Latin” y “Canción Hot Latin” con el tema Hawái.

Finalmente, J Balvin cuenta con 9 nominaciones por sus colaboraciones musicales, mientras que otros artistas como: Karol G, Anuel AA y Black Eyed Peas tienen ocho cada uno.

En una entrevista para las cámaras de Telemundo, el host William Levy comentó: “Estoy contento de estar acá con la gente. A mí lo que tenga que ver con el público, obviamente no creo que vamos a tener tanto público como normalmente tenemos, pero aunque sea un poco de público el compartir con ellos, convivir con ellos eso es algo muy lindo para el artista”.

Por su parte, también Maite Perroni también se vio emocionada y comentó en la misma entrevista: “Me encanta poder ser parte de un evento que me fascina . Los Billboard siempre han sido la representación musical del talento de nuestra cultura latina y me da muchísimo gusto poder ser parte de esta noche, de esta premiación y estoy feliz, estoy encantada de poder colaborar con ustedes y poder ser parte de este día en el que se va a reconocer el talento a todos mis compañeros latinos que se dedican a entretenernos y a llenarnos de música”

Los fanáticos de ambos actores se mostraron sumamente emocionados después de que se hiciera oficial el reencuentro entre Maite Perroni y William Levy durante los ensayos de la premiación.(Foto: Instagram: @willevy)

La edición número 28 de esta premiación musical, sin duda será una de las noches más importantes para músicos, productores, sellos discográficos y las personalidades más destacadas en el ámbito musical latino.

Debido a la pandemia, el jurado de la premiación extendió su periodo de elegibilidad desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 7 de agosto de 2021 para las nominaciones de los premios.

Sin dudas, la premiación estará llena de sorpresas, celebridades, revelaciones y sobre todo, mucha música latina.