En un video compartido en sus redes sociales, Lissette Eduardo, originaria de República Dominicana pero residente en Nueva York, se dirigió a sus fieles seguidores para pedir disculpas y confesó que estaba cansada.

ESTADOS UNIDOS.- La popular influencer Chiky Bombom salió a pedir disculpas luego de que fuera criticada por muchos seguidores tras enojarse con una mujer que quiso utilizar sus célebres frases para hacer camisetas.

"Cometí un error, yo no he matado a nadie", dijo la tiktokera, quien reconoció que esta polémica le ha afectado mucho.

"He sido juzgada, he sido muy maltratada por personas que no se han dado la tarea de solo conocerme. Han malinterpretado un error que cometí", sostuvo.

"Yo me mantengo callada porque allá arriba hay un Dios que todo lo ve, y todo el que me ha juzgado y sacado provecho a esto, y todo el que me ha sentenciado sin derecho a fianza, que nos han deseado la muerte a mí y a mi hijo, les puedo asegurar que son peores seres humanos que yo", añadió.

Chiky Bombom reiteró que había pedido disculpas más de una vez y que incluso se comunicó con la mujer que hizo camisetas con sus conocidas frases "buenas, buenas, hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosas". También aseguró que había reconocido su error.

"Yo soy un ser humano, no soy un robot", dijo la influencer, quien contó que muchos le han deseado la muerte a ella y a su hijo luego de este episodio.

"Tengo miedo salir de mi casa, ¿qué yo les hice?", se preguntó. "Tengo dolor en mi corazón, he visto muchas personas que se me viraron en esta situación. Por más fuerte que yo quiera ser, duele".

Chiky Bombom enfureció a miles de seguidores luego de que tildara de "oportunista" a la mujer que utilizó sus frases para hacer pulóveres, y amenazó con demandar a quienes se atrevieran a usar sus frases con fines lucrativos.