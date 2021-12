Nuevo informe expone la profundidad de las privaciones experimentadas por 1 de cada 10 niños con discapacidad en todoel mundo.

SANTO DOMINGO.- En República Dominicana el 10 % de los niños y niñas entre 2 y 17 años tiene algún tipo de discapacidad motora, auditiva o visual, cifra que aumentaría de incluir la discapacidad intelectual, según los datos de la encuesta ENHOGAR MICS 2019, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En ese sentido, la representante de UNICEF en el territorio dominicano, Rosa Elcarte manifestó que “el país tiene muchos retos pendientes, tanto para la prevención de la discapacidad en la infancia, empezando por la urgente necesidad de contar con un tamizaje neonatal, ya que a través de una gotita de sangre del talón del recién nacido se pueden detectar varias enfermedades y que de tener un tratamiento oportuno no se desarrollen discapacidades, como para la atención y la rehabilitación de niños y niñas con discapacidad”.

En el ámbito mundial se estima que casi 240 millones de niños tienen discapacidad, de acuerdo con el análisis estadístico más reciente de UNICEF, que presenta de forma detallada los obstáculos que presenta esta población tomando como base aspectos como la salud, educación y explotación, efectuado por la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada año en fecha 3 de diciembre.

Este documento arrojó que los niños con discapacidades presentan una marcada desventaja en comparación con los infantes que no tienen una discapacidad en el acceso a las medidas de bienestar infantil.

“Esta nueva investigación confirma lo que ya sabíamos: en el ejercicio de sus derechos, los niños con discapacidad se enfrentan a múltiples desafíos que a menudo se superponen”, dijo la directora ejecutiva de UNICEF desde la sede en Nueva York, Henrietta Fore.

Explicaron que la nueva estimación es más alta que las anteriores, y se basa en una comprensión más significativa e inclusiva de las mismas, que considera las dificultades en varios dominios de funcionamiento, así como los síntomas de ansiedad y de depresión.

"La exclusión es a menudo la consecuencia de la invisibilidad. No hemos tenido datos confiables sobre el número de niños con discapacidades durante mucho tiempo. Cuando no contamos, consideramos y consultamos con estos infantes, no los estamos ayudando a alcanzar su vasto potencial”, aseguró Fore.

La organización llamó a todos los gobiernos a proporcionar a los niños con discapacidad igualdad de oportunidades, colaborar con las personas con discapacidad para eliminar las barreras físicas, de comunicación y de actitud que las mantienen al margen de la sociedad, garantizar la inscripción de los nacimientos; la inclusión de los servicios de salud, nutrición y agua; la educación equitativa; y el acceso a las tecnologías de asistencia, así como trabajar para erradicar el estigma y la discriminación en todas las comunidades.

Escolaridad y Discapacidad

El informe destacó que los niños con dificultades para comunicarse y ocuparse de sí mismos son los que tienen más probabilidades de no asistir a la escuela, sin importar el nivel educativo, además que las tasas de desescolarización son más elevadas entre los niños con múltiples discapacidades y las disparidades son aún más significativas si se tiene en cuenta la gravedad de la condición.

“La educación inclusiva no puede considerarse como un lujo. Durante demasiado tiempo, los niños con discapacidad han sido excluidos de la sociedad de una manera que ningún infante debería sufrir. Mi experiencia como mujer que vive con discapacidad corrobora esta afirmación”, indicó Maria Alexandrova, de 20 años, defensora de los jóvenes de UNICEF por la educación inclusiva.

A pesar de los esfuerzos que se llevan a cabo en el país para ofrecer una educación inclusiva de calidad, advierten que aún queda mucho por hacer, pero que se van dando los pasos para obtener dicha meta.

Resultados del estudio donde se comparan los desafíos de los menores con alguna discapacidad con aquellos que no tienen ninguna: