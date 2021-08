Así lo afirmó Carlos Ernesto Acero Sánchez, presidente Ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop), al dictar la conferencia virtual “Gestión de Riesgos en las Cooperativas”, como parte de las actividades formativas de la Expo Feria Madre Feliz que organiza Cooperativa Vega Real.

LA VEGA. –La gestión del riesgo reputacional ha sido, en los últimos 10 años, una prioridad para las organizaciones, empresas o marcas, al punto que los directivos y líderes empresariales y sociales que antes tenían este aspecto entre un octavo y un décimo lugar, ahora lo colocan como un aspecto principal a tomar en cuenta.

El abogado señaló que, cada vez es más evidente que a las organizaciones les preocupa cómo son vistas, qué encuentran los usuarios cuando ven el nombre de la marca, qué percepción tienen sobre sus operaciones, sus servicios, su imagen e incluso su lenguaje.

Advirtió que la reputación, tanto personal como empresarial, no es una foto de un día, sino un proceso de construcción del día a día, que para mantenerla se debe repetir el ejercicio durante toda la vida. Asimismo, destacó que cuando no se gestiona bien o no se está preparado para un embate se puede arruinar en un día.

Acero Sánchez reiteró que la reputación se basa en la percepción que tienen los grupos de interés o “stakeholders”, del compromiso que tiene la organización para con ellos. En el caso de las cooperativas, especificó que deben tomar en cuenta cómo son percibidas por sus asociados y por los medios de comunicación.

“La reputación es esa aura que se forma entorno a una persona o una empresa que se construye con sus hechos y sus acciones, y que es de dominio público”, enfatizó durante el encuentro que se transmitió por las cuentas de Facebook y YouTube de Cooperativa Vega Real. En el que, además, puntualizó que el principal activo de una empresa es la reputación, y que tiene la característica principal de ser un intangible.

“El riesgo reputacional es el peligro de que una opinión pública negativa impida o disminuya la capacidad de nuestra organización para hacer negocios”, subrayó.

Dijo que los rumores e informaciones falsas o malintencionadas que se colocan en redes sociales pudieran poner en riesgo la reputación, sin embargo, precisó que, si se ha logrado credibilidad y confianza, estas acciones pueden pasar desapercibidas o incluso ser contenidas por terceros que confían en la labor de la marca, empresa u organización.

En el encuentro que fue moderado por Yanio Concepción, presidente ejecutivo de Vega Real, Acero Sánchez precisó que para gestionar el riesgo reputacional las cooperativas deben tener principio de identidad, conocer el contexto en el que se desenvuelven, trazar una estrategia de comunicación, generar integración y relacionamiento con sus stakeholders y desarrollar un sistema de gestión integral del riesgo con atención especial a las redes sociales.

Expuso que, además del riesgo reputacional, las cooperativas pueden enfrentar otros como el de liquidez, el de mercado, el operacional, el financiero y el de crédito.

Señalo que la pandemia ocasionada por el COVID-19 representó, para el sector cooperativo, una oportunidad para afianzar la fidelidad de sus asociados, a través del ahorro. Pero al mismo tiempo los expuso a un riesgo muy común en tiempos de crisis, el exceso de liquidez.

Indicó que, desde mediados de 2020 a la actualidad, las personas han decidido guardar la mayor parte de sus ingresos y cambiar sustancialmente sus planes de inversión o de gasto debido a la incertidumbre generada, lo que también crea un riesgo de crédito.