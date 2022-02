"Ahora bien sí tenemos que saber, yo mismo le dije que ese era un caso que debía ser ventilado en la justicia, de cómo una joven que no se vale por ella se embarazó", dijo el director del Hospital.

Santo Domingo.- La madre de una joven de 20 años y en condiciones especiales, que murió con 27 semanas de embarazo, denunció una supuesta negligencia médica en el Hospital Vinicio Calventi.

Yajahira Javier aseguró que su hija Hancelina Javier, que estaba en sillas de ruedas, se encontraba en buen estado de salud.

La mujer alega que a 24 horas del fallecimiento en el centro de salud no le han entregado el cadáver.

"Que me entreguen mi cadáver para darle cristiana sepultura y le voy hacer un ADN a la niña y si sale negativo este Hospital se irá abajo", advirtió Javier.

En tanto, el director del Hospital Vinicio Calventi, Francisco José Pichardo Pantaleón, explicó que la joven padecía condiciones genéticas por lo que su pronóstico era reservado.

"Una muchacha que no se levantaba, cómo ocurrió, que pasó, a nosotros no nos interesa eso, no entramos en juicio de valores, ahora bien si tenemos que saber, yo mismo le dije que ese era un caso que debía ser ventilado en la justicia, de cómo una joven que no se vale por ella se embarazó", dijo Pantaleón.

Al recibir a la madre de la joven, el director de ese centro de salud dijo que se encontraban haciendo los preparativos para que recibiera asistencia en un hospital materno infantil.

El doctor Pantaleón reiteró a Javier que es la condición de su hija y las complicaciones que tenía el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) debe realizar una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.