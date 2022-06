La presidenta de Pluma Poética del Arte Maricela Martínez dijo que el Festival tiene una dedicatoria especial a la activista cultural Carmen Rojas, fundadora de la organización “Padres Abogando por los Niños”.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Artistas, empresarios y destacadas personalidades del área tri-estatal serán reconocidos en la octava versión del Festival Internacional Artistas Unidos, organizado por la institución sin fines de lucro Pluma Poética del Arte, los dias 17 y 18 de Junio en la ciudad de New York.

La presidenta de Pluma Poética del Arte Maricela Martínez dijo que el Festival tiene una dedicatoria especial a la activista cultural Carmen Rojas, fundadora de la organización “Padres Abogando por los Niños”, a través de la cual a desarrollado una gran labor a favor de la comunidad.

Los reconocidos en el Festival Internacional Artistas Unidos serán Antia Urruez, actriz; Jhon Torres, artista versátil; Ricardo Miguel, cantautor; Amado López, escritor; Enriquillo Núñez, artista visual; Bienvenido Lara Flores, activista comunitario; Ana Burgos, artesana; Elizabeth Ramos, Voluntaria; Moises Pereyra, enlace cultural; María Canela, dominicana destacada en USA; Lina Alfonso, latina destacada en USA; Ricardo Ureña, folklorista; y César Romero, productor de TV.

La presidente de Pluma Poética del Arte y directora del festival Maricela Martínez, anunció como los Padrinos y Madrinas de Oro a los señores Mario Sena, presidente de Ágape Transportation; Zenaida Méndez, activista comunitaria; Dra. Nancy Jiménez, Odontóloga; Robert Jackson, Senador Estatal; Dra. Asia Madera, escritora y poeta. La Madrina de Plata lo será la escritora Ana Isabel Saillant, escritora y poeta.

Los Padrinos y madrinas de Bronce serán: Fausto Cabral, Audubon Car Service; Beridania Recio, Bello Amanecer Family Daycare; Maria Estel Jimenez, poeta y escritora; y Silvia Smith, candidata a la Asamblea por el Distrito 72.

“El festival Artistas Unidos es patrocinado en parte por el Departamento de asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York (LMCC), el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York, el Boricua College de Manhattan, Materials for The Arts, el Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos y New York Life”, agregó la gestora cultural Maricela Martínez.

La actividad que es gratis iniciará este viernes 17 de junio de 6:30 PM., a 9:30 PM., con el acto de apertura del festival en FT. George Community Center: 1525 Saint Nicholas Ave. NY NY 10033. Entre las calles 186 y 187 del Alto Manhattan.

El sábado 18, el festival continuará en Boricua College: Manhattan: 3755 Broadway, New York, NY 10032. Entre 155 y 156 St., de 10:00 AM a 7:00 PM., con una apretada agenda que incluye conferencias, paneles, exposiciones de pinturas, almuerzo poético, música, películas, artesanía, el pabellón infantil, entre otras.