Para ello, se agenciaron el “entusiasmo” de un cuestionado fiscal que terminó saliendo del Ministerio Público por la puerta de atrás.

El 7 de diciembre del 2009, más de un centenar de prestantes personalidades suscribieron un manifiesto público en el que ofrecieron un honroso testimonio sobre el autor de este artículo. Empresarios, comunicadores, artistas y políticos expresaron que como profesional y ciudadano he circunscrito siempre mis actuaciones “dentro de un marco de dignidad y honestidad”. Fue una emotiva decisión que además de enaltecerme, me alentó a hacerle frente a una canallada judicial orquestada por un puñado de escorias que a la sazón estaban enquistadas en el poder.

Para ello, se agenciaron el “entusiasmo” de un cuestionado fiscal que terminó saliendo del Ministerio Público por la puerta de atrás. Asimismo, adhirieron a la conjura a la tristemente célebre Clarivel Nivar Arias, jueza cuya oscura parcialidad fue simultáneamente evidente. La pretensión no era derrotarme en los tribunales, sino ante la opinión pública, colocándome un sambenito. Sin embargo, el tiro les salió por la culata, pues ni en uno ni otro escenario lo lograron.

Al arribar al décimo segundo aniversario de la publicación de aquel manifiesto, aprovecho esta columna para expresarles mi gratitud a sus firmantes, muchos de los cuales han emprendido ya el viaje hacia lo desconocido: Freddy Beras Goico, Mario Read Vittini, Bayardo Mejía Arcalá, Clara Leyla Alfonso, Rafael Corporán de los Santos, Rafael Flores Estrella, Radhamés Gómez Pepín, Yaqui Nuñez del Risco, José Andrés Aybar, Manuel Bergés Chupani, Ramón Oviedo, Hamlet Hermann, Hatuey De Camps, Ramón Pina Acevedo, Kalil Haché, Hugo Tolentino Dipp, Víctor Víctor, Jorge Taveras, Radhamés Gómez Pepín, Ivelisse Prats, Artagnan Pérez Méndez y mi padre, Jottin Cury.

El espacio de que dispongo no es suficiente para mencionarlos a todos, pero que su omisión aquí no los lleve al error de creer que no son acreedores de mi imperecedero agradecimiento: Hipólito Mejía, Enmanuel Esquea, Persio Maldonado, Alicia Ortega, Nuria Piera, Milagros Ortiz Bosch, José Tomás Pérez, Luis Abinader, José Joaquín Puello, José Hazim Frapier, José Antonio Najri, Narciso Isa Conde y Franklyn Báez Brugal.

Danilo Caro, Rafael Bello Andino, Fernando Alvarez Bogaert, Maridalia Hernández, Jesús Rodríguez Sandoval, Ramón Alburquerque, César Mella, Fafa Taveras, Quique Antún, Oscar Villanueva, José Báez Guerrero, Freddy Ginebra, Rafael Suberví Bonilla, Ito Bisonó, José Antonio Rodríguez, Miguel Guerrero, Carmen Mazara, Arturo Villanueva, Consuelo Despradel, Julito Hazim, Tony Raful, Bienvenido Rodríguez y Ramón Yunen. Jaime Aristy, Joaquín Ricardo, Luis Toral, Fernando Ravelo, Pepe Busto, Guillermo Gómez, Milly Quezada, William Jana, Cándido Gerón, Fernando Villalona, Pedro Alegría, Henry Mejía, Juan TH, Fernando Hasbún, Eddy Herrera, Juan Arturo Rodríguez, Pavel Nuñez, Froilán Tavares, Wilfrido Vargas, Rafa Rosario, Antonio Espaillat, Félix Cabrera, en fin, a todos ellos y a los que no mencioné aquí por razones de espacio, les reitero mi deuda de gratitud.