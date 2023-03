Es absurdo desaprovechar la data que ofrece una encuesta por disgustar sus resultados, pues ninguna altera significativamente la opinión pública.

El presidente Abinader ganaría cómodamente su reelección si las elecciones fueran hoy según un sondeo realizado para un grupo de personas ajenas a la política y el partidismo.

Postee en mi página web “La Prensa de Báez Guerrero”, josébaezguerrero.com, los resultados de un sondeo telefónico con muestra representativa, con mil entrevistas en Santo Domingo el martes 8 de marzo de 2023, a mayores de 18 años de uno y otro sexo, que dicen que irán a votar, a quienes se preguntó “si las elecciones fueran hoy ¿por cuál de estos votaría?”.

El resultado fue Abinader 49.1%, Leonel 22.5%, Abel 16.1%, “otro” 3.2% y “no sabe aún” 9.1%.

Según esos datos, el presidente Abinader debería ganar en primera vuelta fácilmente, pues el consolidado de todos es 90.9 %, por el 9.1 % indeciso o que vota por “otro”. En base al 90.9 % como total de sufragantes, el voto efectivo de Abinader es 54.0 % y Leonel 24.7 %, una diferencia de 29.2 puntos porcentuales a favor de la reelección de Abinader.

Cuando me mostraron esto me pregunté. “¿Será verdad?”. Personas apartidistas, no políticas, muy íntegras de alta confiabilidad a quienes prometí confidencialidad sobre su identidad, permitieron que constatara que una reputada firma encuestadora internacional realizó el trabajo

La ficha técnica y las informaciones lucen impecables y por eso me he atrevido a revelar los datos. Entiendo la renuencia de los dueños de la encuesta por la rispidez del debate político.

La intención de voto por partidos ofrece resultados distintos, pues al preguntar “si las elecciones fueran hoy ¿por cuál partido votaría?”, las respuestas fueron PRM 44.7%, PLD 28.3%, Fuerza del Pueblo 12%, “otro” 4.1% y “no sabe aún” 10.9%.

Llama la atención que el presidente Abinader es más popular que su partido PRM; que el expresidente Fernández supera por casi once puntos porcentuales a su nuevo partido; pero inversamente el PLD recibe más votos que su candidato Abel Martínez Durán.

Como marca, un candidato que fue tres veces presidente desde 1996, hace 27 años, es mucho más fuerte y reconocido que la Fuerza del Pueblo, que apenas tiene dos años de fundada. Creo que eso explica la diferencia entre Fernández y su propio partido.

En esta, lo raro es que con aprobación de casi 80% según otras encuestas recientes, entre ellas la reputada CID-Gallup, el voto efectivo de Abinader sea mucho menor a su popularidad.

En los mentideros políticos dicen que la prensa no publica encuestas desde hace meses, dizque porque el presidente Abinader y Leonel están casi parejos. Si fuera así alguien las publicaría para favorecer al expresidente.

Faltan 15 meses para las elecciones y, aunque los políticos lucen todos en campaña proselitista prematura, estos sondeos privados (no para prensa) pueden variar mucho, pero este luce cónsono con la realidad. El tiempo dirá…