Alguien suspiró: “no me defienda, compay”. Entre laberintos de espejos reía Almoina. Desperté… ¡Uuuff!

Vinvincito dice que “algunos sectarios” de la FUPU se molestan por su amistad, que alega es desde 1988, con Luis Abinader. “Lo he apoyado en todo lo que haga bien y criticado cuando comete errores (…) el norte es y será la defensa de la república”. No soy tan experto en sectarismo como Vinvincito, pero me apasiona la literatura. Y soñé, “¡qué magnífica novela daría este personaje inventado por sí mismo!”.

Si la acometo, incluiría un soliloquio: “Soy la República. Apoyo cuanto y cuando me convenga. Yerran mis contradictores. Eso creo de buena fe. Todo político con votos, presupuesto y capacidad para tirar decretos es mi amigo. Y sabe que soy de temer. No aporto nada, más que miedos y la amenaza permanente de tirarle jabones al sancocho. Quito sin dar votos. Nadie dude que soy la República, so pena de mi iracundia y azotes de esta lengua sin pelos bendecida por el cardenal, Bob Menéndez y los manes de mi estirpe patriótica macorisana”.

