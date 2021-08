No estamos tan mal, pero tampoco tan bien. Carecer de oposición perjudica al gobierno. No sé dónde iremos a parar, pero ¡qué rápido vamos!

Un economista comentaba que “no estamos tan mal” tras un año de gobierno de Luis Abinader. Arguye que estamos mejor que Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países con economías zurdas devastadas; así cualquiera luce bien. Las comparaciones son siempre odiosas, pero quizás son necesarias para rankings de desempeño.

Somos uno de los pocos países que ha logrado preservar cierta estabilidad y expectativas de renovado crecimiento pese al Covid. Pero hemos incrementado espeluznantemente la deuda y gastado una real millonada en todo menos inversiones ni obras públicas. Quizás si el PLD liderara la oposición sin tener en el cocote la daga de los necesarios procesos judiciales por corrupción, la imagen gubernamental –pulimentada con multimillonarias “inversiones” en propaganda y publicidad— brillaría menos.

Combatir la corrupción, aún sin resultados, y apoyar el rescate del turismo, la industria y la agricultura, para que no colapsen, lucen ser los mayores logros de Luis. No estamos tan mal, pero tampoco tan bien. Carecer de oposición perjudica al gobierno. No sé dónde iremos a parar, pero ¡qué rápido vamos!