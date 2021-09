Penosamente las quisquillas casi todas las originan perremeístas insatisfechos o funcionarios gubernamentales.

Esta semana ofrece un tapiz interesante de las contradicciones del gobierno.

El director de Migración dice no poder contar cuántos haitianos hay aquí. Una tanda de apagones trae locos a muchos, empeorada por el calor, pero las autoridades dicen que no hay tales interrupciones inesperadas. Mientras, líderes del PRM atacan despiadadamente al ministro de Energía. La prensa se indigna ante el destino que dan los legisladores a sus exoneraciones para vehículos; estos patriotas reaccionan denostando a los empresarios. Arrecia la delincuencia y el jefe policial dice que no es así. El flamante senador Antonio Marte culpa a los haitianos de la carestía y altos precios de alimentos, “porque ¡se lo comen todo!”.

Este desolador panorama parece una competencia entre cacoerrolas. Empero, Estados Unidos elogia el combate contra la corrupción y el narcotráfico. En turismo, vacunación del COVID, reactivación económica y vocación de concertación, Luis Abinader logra excelencias admiradas regionalmente. Hay muchas flagrantes contradicciones en un régimen que comienza a parecer viejo. Penosamente las quisquillas casi todas las originan perremeístas insatisfechos o funcionarios gubernamentales.