Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Hace tiempo que la Universidad Autónoma de Santo-UASD perdió el “ángel”; y si no lo perdió totalmente, lo auto-limitó considerablemente.

· DÉFICIT SIGNIFICATIVOS

Ya no es tan autónoma, más bien es dependiente de las dádivas presupuestarias de los gobiernos de turno, permitiendo que estos violen la ley de autonomía que le asigna un 5% del Presupuesto Nacional y aceptando que el sistema tradicional de partidos y el poder del dinero, como pasa en el Estado, cercenen su democracia interna,

El Fuero Universitario ha sido periódicamente irrespetado y su seguridad penetrada por órganos de inteligencia y unidades policiales-militares del Estado y agencias estadounidenses.

Esta distante de aquel propósito de garantizar una UNIVERSIDAD CRÍTICA de alto nivel, donde la solidaridad colectiva, el apego a la verdad y la defensa del pueblo, predominen sobre los egoísmos y las ambiciones personales.

La corrupción impune y los negocios privados han avanzado bastante al interior de sus estructuras administrativas.

Ha perdido vocaciones transformadoras de cara a las reformas internas necesarias y a la degradación del sistema político-institucional del país, de la soberanía y estructuras económico-sociales dominantes en el país, predominantemente oligárquicas-capitalistas y re-colonizadas a extremos ominosos.

Dejó de ser la UASD antiimperialista, con alta sensibilidad social, salvo en ciertas circunstancias difíciles de evadir.

La mediocridad profesoral y la pérdida de valores académicos han ganado mucho terreno.

Su modelo político-electoral tiende mucho a imitar a la seudo-democracia nacional “Made in Usa”.

En términos relativos sus elecciones son mucho más caras que las elecciones nacionales, resultando contaminadas por intereses espurios articulados a fuentes privadas de financiamiento.

Es alta su indiferencia frente al predominio mundial y nacional del despliegue de la estrategia y la cultura neoliberal.

· IMPORTANTES VALORES QUE PERDURAN

Sin embargo, conserva historia y tradición de lucha que limita su derechización e impide su privatización en alto grado.

Mantiene espacio de libertad y conquistas democráticas muy superiores a las de todas las universidades privadas del país.

Perduran en ella valores académicos, científicos, capacidades de investigación (algunas menospreciadas), aval artístico-cultural, vínculos internaciones y potencial contestatarios envidiables, aunque en buena medida subutilizados.

· EL RIEGO INMEDIATO

Presentado este cuadro general, sin pretensiones de ser exhaustivo ni de entrar en detalles, me pregunto:

¿Cuál debería ser en el presente y el contexto de esta competencia electoral, que como muchas anteriores carece de potencial transformador y de opciones favorables a cambios fundamentales, la preocupación fundamental inmediata?

¿Cuál?

Creo que en estas elecciones, nuestra UASD está amenazada, corre el riesgo, de la entronización en sus principales funciones ejecutivas, y en particular en su toda poderosa Rectoría, de personas que conciben la academia como plataforma de negocios y ascenso económico; personas que se han enriquecido haciendo negocios desde la UASD y con la UASD.

La familia uasdiana las conoce perfectamente y sabe quien la representa al más alto nivel en una de las dos facciones que polarizan esta delicada contienda.

Las conoce porque ellas conciben la UASD como medio y han exhibido una práctica que los llevan a pensar más como empresarios al vapor que como verdaderos maestros. Lo académico no es su fuerte, sino el negocio desde las ventajas que les ofrecen sus preeminencias a nivel institucional.

Es cierto que lo académico está ya debilitado a nivel electoral por el auge de la politiquería, el clientelismo y los repartos de cuotas a nivel estructuras docentes cargos académicos y administrativas.

Pero en verdad lo que ha pasado en el Comedor Universitario, Imprenta, Economato, Compra y Contrataciones, Obras, Negocios contiguos y conectados con la UASD, Cooperativa… es peor, en tanto involucra autoridades a diferentes niveles, sin que en el pasado reciente lograran alcanzar la RECTORÍA, lo que potenciaría su principal vocación.

Con ese paso -presente dentro de dos posibilidades actuales- se podría completar un viraje peligroso para el destino de la ya debilitada academia pública, permanentemente acosada por las elites capitalistas empeñadas en privatizar las UASD.

Posibilidades favorecidas por un régimen, que Presidido por Luis Abinader y copado por el CONEP, los Vicini-Educa y Fundaciones privadas-, con fuertes intereses capitalistas en el sector educativo y extraordinaria vocación privatizadora y colonialista en general, está apoyando la opción ERITRUDIS, que por vocación e intereses le daría en la UASD más cancha al negocio privado en detrimento de lo educativo y de su carácter público.

No es un secreto que el PRM-Gobierno está empleando su poder clientelista y su capacidad para sobornar y conceder privilegios a favor de la opción que adversa al candidato JORGE ADJANA, que si bien no apunta hacia ningún cambio sustancial en la UASD, tiene más aval y vocación académica y no parece dependiente del gobierno ni de la oposición derechista, ni participe en iniciativas de negocios privados relacionados con esa academia.

Así las cosas, es muy posible que el costo que hoy paga el país en término de privatización de su patrimonio social y natural, con el ejercicio de gobierno de un empresario ricachón, que piensa y actúa como tal, que endurece las prácticas de re-colonización neoliberal, lo tenga que pagar la UASD si opta por catapultar a la RECTORÍA a un maestro dedicado fundamentalmente a sus negocios y los de otros de su claque.

¡ALERTA!