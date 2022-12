Así como suena: En el país hay un divorcio cada siete minutos.

Por Euri Cabral

SANTO DOMINGO.- Esta semana se inició la presentación en los cines dominicanos de la película “El hombre transformado”, producida por mi y mi esposa Zinayda, cuyo mensaje principal es la defensa del matrimonio y de los valores de la familia.

Desde hace más de ocho años, cuando fundamos el canal Señales TV, nosotros decidimos iniciar una una campaña en defensa de los matrimonios y de los valores familiares, en estos tiempos donde tantas cosas raras están pasando, donde los antivalores pasan a ser prioritarios y donde muchos jóvenes no le dan importancia a formar un hogar y una familia con la bendición de Dios.

Iniciamos esa campaña porque en nuestro país desde hace tiempo, la enorme cantidad de divorcios que se producen han convertido ese hecho en una verdadera epidemia de dimensiones preocupantes. Muchas personas no saben que en la República Dominicana se producen unos 44 mil divorcios al año, entre los formales y los no llevados a decisión de un tribunal. Si esa cifra la descodificamos a nivel más sencillo, no da el sorprendente dato de que en nuestro país se produce un divorcio cada siete minutos.

Así como suena: En el país hay un divorcio cada siete minutos. Ese es un dato que impacta y provoca deseos de ponernos a llorar. Es una dura realidad que amerita ser enfrentada con firmeza y mucha decisión. Por eso es que hicimos “El hombre transformado”: para enfrentar esa dura realidad. Esta película es parte importante de nuestro esfuerzo por enfrentar la epidemia de divorcios y fortalecer los matrimonios.

En esa campaña en favor de los matrimonios y en contra de los divorcios, que ya casi alcanza una década, hemos invertido todo los esfuerzos necesarios y hemos usado todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Hemos impartido alrededor de 100 conferencias en todo el país y en el exterior sobre cómo construir matrimonios sanos y felices, hemos publicado tres libros en defensa de los matrimonios y hemos dado orientaciones y ayuda a muchas parejas desde el Ministerio de Matrimonios de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida (ICPV), de la cual somos parte de su liderazgo.

Como desde hace unos años iniciamos también la ruta de las producciones cinematográficas, decidimos usar también el cine y las facilidades que nos permite la ley de cine, para ampliar los niveles de la campaña para enfrentar la ola de divorcios. Con “El hombre transformado” le damos un nuevo impulso a nuestra campaña en favor de los matrimonios. Estamos absolutamente convencidos que si los matrimonios anda bien, las familias estarán bien y, por vía de consecuencia, las sociedad tendrán mejores formas de educar y formar a nuestros hijos y nietos.

“El hombre transformado”, es una película que de alguna manera, es un testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Es la historia de un hombre que reniega de Dios, que camina en la vida a su antojo, que su vida familiar es un desastre, que está punto de perderlo todo hasta que encuentra a Jesús, lo pone en su corazón y su vida se transforma. Muchos de nuestros amigos y hermanos, podrán pensar que esta película es una autobiografía, pero no es propiamente así. Aunque es cierto que retrata muchas situaciones que ha sido comunes a mi y a Zinayda como pareja, y que fueron el punto de partida para hacer esta producción en defensa de los matrimonios.

“El hombre tranformado” es una película de valores, donde se muestra que la fe es capaz de mover montañas y transformar corazones. Es una película que cambiará la forma de ver la vida de todos los que la disfruten a plenitud. “El hombre transformada” ayudará a valorar lo que es capaz de hacer Jesús en nuestros matrimonios y nuestras vidas, si lo ponemos en el centro de nuestros corazones.

Nuestra intención y deseo es que la mayor parte de la población dominicana pueda ver esta película y reciba el impacto de su mensaje. Por eso, quiero pedirle a todos mis lectores que lleven a todas sus familias a ver la película y exhorten a sus vecinos, amigos y conocidos a que no dejen de verla. A los pastores que nos honran leyendo este artículo, les pedimos humildemente que si lo entienden conveniente, exhorten a sus congregaciones asistir a ver la película y, de ser posible, que sus ministerios de matrimonios propicien presentaciones especiales en sus iglesias y sus comunidades.

Tenemos mucha fe en que “El hombre transformado” será una película que llevará a muchos a valorar la presencia de Jesús en sus vidas y a tomar como himno de combate lo que dice la Biblia en Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”