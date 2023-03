Puedes ser sancionado con prisión.

Con el auge de la tecnología, se ha vuelto más fácil para los socios monitorear y rastrear las actividades digitales de los demás. Si bien esto puede parecer un abuso de confianza, es importante tener en cuenta que existen razones legítimas por las que alguien querría hacer esto. Sucede diferente en la relación de pareja, quienes siempre deben respetar la privacidad del otro y tener una conversación antes de recurrir a tales medidas.

En la era moderna, la privacidad se está convirtiendo en un bien escaso que muy pocos de nosotros podemos realmente permitirnos. Con el predominio de las tecnologías digitales, corporaciones, gobiernos y otras entidades recopilan y comparten constantemente nuestra información personal. Como resultado, debemos estar cada vez más atentos a la protección de nuestros propios datos y garantizar que nuestra privacidad permanezca intacta.

Se ha hablado cada vez más de este tema en los últimos años. Mientras que en algunos países la criminalización del acto se considera justificable, otros ni siquiera reconocen la posibilidad de tal acto. De acuerdo con la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en la República Dominicana, podría ser sancionado con penas de prisión de hasta tres años si se prueba su culpabilidad. Sin embargo, independientemente del país del que estemos hablando, invadir la privacidad de alguien sin su conocimiento explícito se considera poco ético y puede generar problemas legales complicados si se descubre. El acto de observar a alguien sin su conocimiento se considera poco ético. Si bien puede parecer inofensivo que su amigo use una máscara y siga a personas desprevenidas, ¿qué sucede si lo atrapan? Si la persona a la que estás acechando no sabe que la están siguiendo, es posible que no haya consecuencias legales para la persona a la que estás siguiendo. Sin embargo, dependiendo de las leyes del país de las que estemos hablando, violar la privacidad de alguien podría conducir incluso a la pena de muerte.

En la República Dominicana la ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología accesar un dispositivo móvil bloqueado

La República Dominicana ha tomado una postura firme contra el delito cibernético con la implementación de la Ley No. 53-07 sobre Delitos y Delitos de Alta Tecnología. Esta ley establece que es ilegal acceder a un dispositivo móvil bloqueado sin la autorización del propietario, y quienes sean declarados culpables de tal delito pueden enfrentarse a fuertes multas y penas de prisión. Al adoptar esta postura proactiva contra el delito cibernético, la República Dominicana está ayudando a proteger a sus ciudadanos de las actividades delictivas en línea.