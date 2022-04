Si realmente se trata de construir un relleno sanitario con planta de reciclaje y valorización de residuos, a quienes se propongan invertir en ese proyecto les convendría explicar mejor sus intenciones a todos los afectados e involucrados.

Leí en el Listín que en La Cuaba, cerquita del aeropuerto del Higüero, los residentes están encabritados contra planes para instalar en su comunidad un vertedero de basura. Con la experiencia de Duquesa y el basurero de Santiago, por mencionar sólo dos, cualquiera se subleva si le dicen que algo similar quiere ser su vecino.

Es raro que los habituales defensores del medioambiente, que sacan uñas y dientes cuando se trata de ricas empresas mineras, no hayan ido en defensa de La Cuaba, desde donde salen varios arroyos y ríos afluentes del Haina y del Isabela. También me extraño no leer ninguna declaración de las autoridades medioambientales. Mudar a Duquesa sería llevar un problema de uno a otro sitio.

Si realmente se trata de construir un relleno sanitario con planta de reciclaje y valorización de residuos, a quienes se propongan invertir en ese proyecto les convendría explicar mejor sus intenciones a todos los afectados e involucrados.