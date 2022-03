Siempre he defendido el valor y la integridad de la actual Procurador, y creo que ese propósito está en su mente y su corazón, no así en las característica de un poder en el que corrupción e impunidad son estructurales y sistémicas.

Paso de lo sublime a lo mundano: de los homenajes merecidos a la estrella del ballet dominicano Patricia Ascuasiati, al tema corrupción-impunidad; a propósito de declaraciones ofrecidas por una persona sublimemente comprometida con la lucha por la desaparición de esa lacras. Y me refiero a Miriam Germán, que en el Día de la Justicia aseguró garantías de “cero impunidad”.

Siempre he defendido el valor y la integridad de la actual Procurador, y creo que ese propósito está en su mente y su corazón, no así en las característica de un poder en el que corrupción e impunidad son estructurales y sistémicas; propias de un capitalismo cada vez más gansterizado, una partidocracia que domina el Congreso y manipula el sistema de partidos, jefaturas policiales-militares corrompidas, CONEP y transnacionales, y de la facción del empresariado que domina el Gobierno de Luis Abinader.

¿Impunidad cero? No “hombe”, que va. Más allá de la voluntad y las valiosas intenciones de Miriam Germán inciden muchos factores negativos y duras relaciones de poder. No es igual PGR que Procuradora, no es igual Miriam Germán que todo el M.P. y todo el poder judicial. No todos los engranajes de la PGR son independientes de la Embajada EU, USAID, de organizaciones corporativas del empresariado y oficinas de abogados que le sirven; ni del propio Presidente Abinader, que es empresario, piensa como empresario, le abrió cancha gubernamental a cúpulas empresariales y es solidario con elites capitalistas inescrupulosas, algunas de las cuales financiaron su campaña.

Cierto que se han abierto procesos judiciales de extraordinario valor, pero muy concentrados en la corrupción pele-danilista y el entorno familiar del ex presidente, que bien se los merecen. Solo unos pocos apuntan contra la nueva corrupción (PRM-Gobierno) de nivel medio, algunas estancadas y ninguna apuntando a estamentos superiores. Llama la atención la absoluta impunidad del otro PLD (FP) y su jefe, a pesar de tantas denuncias y evidencias, no pocas relacionadas con la narco-política de alto nivel.

Pasa igual con narco-política vinculada al PRM y al generalato, con los jefes militares-policiales asesinos y con la corruptela anterior del PRSC, PRD-y los asociados al PRM en condición de sanguijuelas.

Nada sobre las estafas de Antena Latina, San Souci, Cogentrix, Barrick, Tucanos, Mafia Gas Propano-Combustibles, EGE-Haina y EGE-ITABO, evasiones de impuestos, tráfico de influencia en APPs y fideicomisos. Nada sobre corrupción de ex presidentes. Abundan vacas sagradas y no es accidental. Está fríamente calculado para que la impunidad siga siendo muy superior a 0. ¡Hasta hechos que lo desmientan o Constituyente Soberana que lo cambie todo! ( 13-03-22, Santo Domingo RD.)

