El Grupo Bonetti ha estafado constantemente al País, el origen de su fortuna es por testaferros de Trujillo y quedarse con corporación La Manicera, que debió ser del Estado.

· La culpa no es de Antonio Tavera. Él se fajó para que no fuera así… hasta que le doblaron el brazo. Si algo de responsabilidad tiene, es respetar un orden constitucional que consagra el borrón, una mayoría congresual espuria, un presidente y una Embajada que no merecen respeto.

· El regocijo es por ley de dominio es también del gran empresariado-CONEP, de consorciados de ODEBRECHT, corporaciones transnacionales, generalato criminal, narco-mafias político-sociales, PC-USAID-EMBAJADA-EU porque le permite a EU apropiarse del territorio dominicanos.

· El Congreso-basura, al aprobar la no retroactividad de la ley que versa sobre la recuperación de lo robado, borró las cuentas viejas comprendidas entre 1966 y 2022…

· Los rostros alegres de balagueristas, perredeistas, peledeistas, perremeistas y sus sanguijuelas, se entienden: la partidocracia corrupta obtuvo una gran victoria, logrando impunidad de fortunas robadas en los últimos 60 años, con la excepción de 7 meses Bosch y 4 de Caamaño.

· Los aplausos a la ley que perdona las fortunas robadas en los últimos 60 años, tampoco son accidentales. La nota de la Embajada EU es tan elocuente como la votación en el Congreso y los aplausos de medios y “programeros” al servicio del gran capital.

· Las elites capitalistas-RD no solo son explotadoras, sino también mafiosas. Son parte relevante del poder de Abinader y los gringos. El borrón de lo robado en los últimos 60 años por la ley aprobada, no es accidental. Los mafiosos no son solo Jean Alain o el Hno. de Danilo.

· Jorge Mera, siendo Ministro, era abogado del otro estafador junto a Bonetti Dubrail-ANTENA LATINA: el mafioso mexicano-estadounidense Ángel González (EL FANTASMA) La denuncié innumerables veces y nada. Sigue durmiendo el expediente de esa estafa que deposité en Procuraduría.

· VICINI, BONETTI, GONZALEZ BUNSTER, GRUPO MARTÍ...son enllaves de Abinader, sabiendo lo que han hecho. No es increíble lo descubierto en Medusa. El MP debe investigar el vinculo candidaturas 2020-PRM- Flía López Pilarte, lo Cementera en Parque Caamaño y lo del paraíso fiscal.

