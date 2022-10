Quiero que reine la justicia social, la armonía, el bienestar, la paz, en mi país y en el mundo; una forma de lograrlo es que cada persona haga sus aportes desde el escenario donde se encuentre. Viviendo en RD, mi deber es poner un “granito de arena” por una mejor nación, ya sea opinando, trabajando, cuidando del entorno. No puedo ni debo ser indiferente a su realidad y menos, al accionar de sus líderes políticos, religiosos, sociales, empresariales, etc. y muy especialmente, de sus gobernantes a nivel nacional.

El comportamiento de los lideres, son mensajes que envían a la población y que influyen en su conducta; algunos se mantienen firmes en sus valores y creencias, otros los abandonan por intereses personales, buscan poder, dinero, destacarse, etc.…Hay líderes que olvidan al pueblo y se olvidan de Dios; suelen manipular los más pobres, dándoles limosnas, sin ayudarlos a desarrollar sus potencialidades.

Reconozco que los partidos políticos son importantes cuando encierran una ideología, esto es, principios, valores, misión, objetivos, normas, que se supone es respetada por su militancia. En el país tenemos varios, PLD, PRM, PRSC, etc..; la anarquía surge cuando los lideres comienzan a saltar de uno hacia el otro, a veces muy diferentes o cuando olvidan su misión institucional y actúan siguiendo criterios personales; como los que surgen para defender los pobres, “los hijos de machepa” y acaban defendiendo los ricos, “los tutumpotes”.

Hay líderes que teorizan bien, hasta hablando de valores; quieren monopolizar en base a opiniones, no de acciones; confunden; algunos, cómo van sus hogares sin rumbo, así manejan el partido y conducen la nación. Por eso me detengo a observarlos; mi olfato de campesina no falla. Pepín Corripio, un líder ejemplar y exitoso en todas sus faenas, dijo recientemente, que “su pilar ha sido su familia, esposa, hijos”; la plataforma del hogar retrata al líder.

Debemos ser cuidados al elegir el presidente de la nación. Este mes, el PLD va a seleccionar su candidato. El comunicador Euri Cabral escribió un artículo diciendo que “la mejor carta de triunfo del PLD es Margarita Cedeño”. Dice que “ella ha vivido situaciones interesantes y hasta irónicas”. Agregó “por ejemplo en el 2020 la doctora Cedeño fue candidata vicepresidencial del partido de gobierno, PLD, mientras su esposo de entonces, el Dr. Leonel Fernández, era candidato presidencial de un partido de oposición, la Fuerza del Pueblo”. “Y más aún, Margarita era la compañera de boleta de un candidato que había derrotado ocho meses antes, en una convención interna, a su esposo Leonel, en el partido en que todos eran miembros y del cual Leonel era presidente y precandidato presidencial, y del cual renuncio argumentando un fraude en dicho proceso”. Estos argumentos, confunden.

Con esa remembranza, que embrolla una vida matrimonial y la política ¿Persigue Euri ayudar a Margarita? ¿Busca demostrar que la competencia y ambición política, no afectan el amor ni el hogar? ¿Qué hay una estrategia de pareja? ¡Es un arma de doble filo! Recuerdo que Leonel salió del PLD porque no lo eligieron candidato presidencial y fundó la Fuerza del Pueblo, FUPU. De hecho, hay quienes dicen que Margarita, si no la eligen candidata en el PLD, pasara a la FUPU con su amado esposo, Leonel; por quien fue Primera Dama ocho años. Como dice el refrán “tú qué sabes de mondongo, desenrédame esta tripa”.

Pido a Dios que ilumine al pueblo dominicano, para que transite por caminos despejados, de luces; para que sane la democracia; para que sea capaz de sembrar flores en su jardín, que hagan de la nación, un bello vergel.